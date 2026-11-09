مشاور وزیر آموزش و پرورش و دبیر کمیسیون توسعه آموزش عمومی قرآن کشور در مراسم آغاز به کار ۳۹ مدرسه قرآنی در تبریز گفت: ۱۲۰۰ مدرسه حفظ قرآن تا پایان برنامه هفتم پیشرفت راه‌اندازی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، محمدرضا مسیب‌زاده با اشاره به اجرایی‌سازی سند آموزش قرآن کشور افزود: برای اجرای سند هفتم پیشرفت ۵۲ اقدام عملی تعریف شده که ۲۶ اقدام در آموزش و پرورش و ۲۶ اقدام در بقیه دستگاه‌های اجرایی کشور در حال پیگیری است.

وی افزود: راه‌اندازی مدارس حفظ‌محور از دیگر برنامه‌ها است که طبق برنامه ۱۲۰۰ مدرسه حفظ باید در آموزش و پرورش راه‌اندازی شود. به یُمن زحمات ارزشمند همکاران در معاونت پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش و استان‌های مربوطه ۷۰۰ مدرسه حفظ قرآن راه‌اندازی کرده‌ایم و از برنامه عقب نیستیم و تا پایان برنامه به ۱۲۰۰ مدرسه خواهیم رسید.

دبیر کمیسیون توسعه آموزش عمومی قرآن کشور، برنامه سوم را ارتقای سواد قرآنی دانشجومعلمان دانست و اظهار کرد: یکی از برنامه‌های بسیار مهم، آموزش قرآنی از خود دانشگاه است. این برنامه الان در حال اجرا است.

وی با اشاره به برنامه چهارم خاطرنشان کرد: ارتقای سواد قرآنی آموزگاران تحت عنوان طرح اتقان از دیگر برنامه‌ها است که باید ۳۰۰ هزار معلم را برنامه‌ریزی کنیم تا آموزش ببینند. تا این لحظه حدود ۱۳۷ هزار نفر در سه سال اخیر آموزش دیده‌اند و این روند تا پایان سال ادامه دارد.

مدیر کل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی هم در این مراسم گفت: هدف ما در مدارس حفظ قرآن، تنها حفظ آیات نیست بلکه تلاش ما بر این است که انسان‌هایی تربیت شوند که قرآن در جان و روان آنها جاری شده و بر رفتار و اخلاق فردی و اجتماعی‌شان حاکم باشدکه این هدف مقدس نیازمند برنامه‌ریزی دقیق عزم استوار و مشارکت همگانی است.

صادقی افزود: این برنامه در سطح پنج ناحیه تبریز و ۳۵ منطقه شهرستان‌های مختلف استان اجرا می‌شود. در مجموع ۳۹ مدرسه از جمله ۱۰ مدرسه در نواحی پنج‌گانه تبریز و ۲۹ مدرسه در سایر مناطق استان در این طرح فعالیت می‌کنند.

وی با اشاره به امکانات آموزشی این طرح افزود: در حال حاضر ۱۰۰ کلاس درس به برنامه حفظ قرآن اختصاص یافته و ۹۳ مربی در آموزش دانش‌آموزان مشارکت دارند. مجموع دانش‌آموزان تحت پوشش این برنامه نیز به ۲ هزار و ۵۷۰ نفر رسیده است.

صادقی برگزاری دوره‌های توجیهی برای مدیران مدارس، دانش‌آموزان و والدین را از اقدامات انجام‌شده برای اجرای طرح عنوان کرد و گفت: با همکاری دارالقرآن‌ها و مشارکت مدیران نواحی و مناطق، روند ارزیابی و نظارت بر فعالیت مدارس حفظ قرآن دنبال می‌شود.