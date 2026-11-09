رئیس مرکز آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری پیشوا گفت: بر اثر نشت گاز و انفجار، یک منزل مسکونی در پیشوا به طور کامل تخریب شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مجید اصغری گفت: در پی اعلام وقوع انفجار در یک منزل مسکونی در روستای یوسف‌رضا از توابع بخش مرکزی پیشوا، عوامل آتش‌نشانی سریعا به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: در این حادثه یک منزل دو طبقه به دلیل انباشت گاز و انفجار ناشی از آن به طور کامل تخریب شده بود ولی به دلیل عدم حضور سکنه، هیچ گونه تلفات انسانی در پی نداشت.

اصغری بیان کرد: عوامل آتش‌نشانی با همکاری شرکت گاز و اداره برق نسبت به ایمن سازی منطقه اقدام کرده و اقدامات لازم را برای مهار این حادثه انجام دادند.

رئیس مرکز آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری پیشوا گفت: با توجه به سردی هوا و استفاده مردم از وسایل گازسوز لازم است تا مردم نکات ایمنی را رعایت کرده و از محکم بودن اتصالات و نیز نصب کلاهک بر روی لوله هواکش اطمینان حاصل کنند.

شهرستان پیشوا با بیش از ۸۰ هزار نفر جمعیت در ۴۵ کیلومتری جنوب‌شرق تهران واقع شده است.