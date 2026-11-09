به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، مدیرکل امور مالیاتی مازندران از تسهیلات جدید سازمان امور مالیاتی برای صاحبان مشاغل، شامل پرداخت قسطی مالیات مقطوع و بخشودگی جرایم مالیاتی خبر داد.

بهرام سلطانی گفت: یکی از اولویت‌های اصلی سازمان امور مالیاتی کشور، تسهیل انجام تکالیف مالیاتی و حمایت از صاحبان مشاغل است. در همین راستا و بر اساس دستورالعمل صادرشده در اجرای تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم برای عملکرد سال ۱۴۰۴، صاحبان مشاغلی که گردش مالی آنها تا سقف ۷۲ میلیارد تومان بوده است، مشمول این تبصره شده‌اند.

وی افزود: فرم‌های مربوط به این گروه از مؤدیان در سامانه سازمان امور مالیاتی بارگذاری شده است و صاحبان مشاغل می‌توانند با مراجعه به سامانه و تکمیل فرم‌ها، مالیات مقطوع خود را در ۵ تا ۸ قسط پرداخت کنند.

مدیرکل امور مالیاتی مازندران با اشاره به تسهیلات مربوط به بخشودگی جرایم گفت: در صورت رعایت نکردن ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم، تقریباً ۱۰۰ درصد جریمه با درخواست مؤدی قابل بخشودگی است. همچنین برای برخی دیگر از جرایم پیش‌بینی‌شده در قانون، میزان بخشودگی بین ۹۲ تا ۱۰۰ درصد تعیین شده است.

سلطانی ادامه داد: علاوه بر مشمولان تبصره ماده ۱۰۰، سازمان امور مالیاتی برای سایر صاحبان مشاغل نیز اظهارنامه پیش‌فرض ارسال کرده است. این مؤدیان می‌توانند با مراجعه به درگاه ملی خدمات مالیاتی به نشانی my.tax.gov.ir و تکمیل اظهارنامه پیش‌فرض و پرداخت مالیات بر اساس نرخ اعلام‌شده، از بخشودگی همه جرایم مالیاتی بهره‌مند شوند.