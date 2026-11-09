وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: نتایج نهایی آزمون سراسری تا چند روز آینده اعلام می‌شود و با ورود دانشجویان جدید، دانشگاه‌ها بار دیگر شاهد شور و نشاط خواهند بود.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سیمایی صراف در حاشیه مراسم تشییع علی اصغر فانی وزیر اسبق آموزش و پرورش گفت: بر اساس اطلاعات به‌دست‌آمده، برخلاف برخی گمانه‌زنی‌ها درباره شروع کلاس‌ها از ترم بهمن، دانشجویان جدیدالورود بلافاصله پس از اعلام نتایج و از آذر در کلاس‌های درس حاضر خواهند شد.

وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری گفت: با توجه به آغاز دیرهنگام‌تر ترم جاری، این کلاس‌ها به صورت فشرده تا پایان ترم ادامه خواهد یافت.

سیمایی صراف تأکید کرد: برای جبران زمان، کلاس‌های فوق‌العاده در نظر گرفته خواهد شد و دانشجویان عزیز باید از همان ابتدای ورود، با جدیت و پشتکار مضاعف وارد محیط دانشگاه شوند.



