دو تیم شکارچیان متخلف در مناطق حفاظت‌شده پرور و پارک ملی صیدوای مهدیشهر و توران شاهرود دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سمنان گفت : مأموران یگان حفاظت محیط زیست پارک ملی صیدوا و منطقه حفاظت‌شده پرور، حین گشت و پایش مناطق، متوجه حضور یک گروه شکارچی متخلف شدند و در عملیاتی غافلگیرانه آنها را دستگیر کردند.

سعید یوسف پور گفت : در این عملیات، یک قبضه سلاح کالیبر ۲۷۰، مقادیری فشنگ و تعدادی از ادوات شکار و صید از متخلفان کشف و ضبط شد.

یوسف پور همچنین گفت : در جریان گشت و کنترل نیرو‌های یگان حفاظت پارک ملی توران شاهرود هم ، یک قبضه سلاح غیرمجاز کشف شد و متخلفان دستگیر شدند.

وی افزود : متخلفان هر دو پرونده به مراجع قضایی تحویل داده شدند.