به گزارش خبرگزاری صداوسیما، احمد میدری در آئین هفتاد و دومین سالروز تاسیس شرکت صنایع شیر ایران که با حضور رئیس جمهور، پزشکیان برگزار شد، با اشاره به ریشه‌های تاریخی خودکفایی در صنعت لبنیات کشور گفت: در دوران دفاع مقدس، شیر پاستوریزه در قوطی‌های ۲۰ کیلویی توزیع می‌شد و کشور وابستگی شدیدی به واردات داشت؛ اما پس از تأکیدات رهبر فقید انقلاب مبنی بر لزوم خودکفایی در برابر تحریم‌ها، سیاست‌های تولیدی تغییر کرد و از سال‌های ۱۳۶۷ و ۱۳۶۸ پای بخش خصوصی به این صنعت باز شد.

وی افزود: در آن مقطع تنها مجموعه‌های دولتی پگاه و پاک فعال بودند، اما امروز سهم بخش خصوصی در صنعت لبنیات به حدود ۷۰ درصد رسیده است. بخش دولتی نیز تمرکز خود را بر تحقیق و توسعه، توسعه بازار و حضور در حوزه‌های پرریسکی قرار داده که بخش خصوصی کمتر به آن ورود می‌کند. ورود دولت در دوران جنگ از نابودی صنعت دامداری جلوگیری کرد و امروز نیز پروژه‌های بلندمدتی مانند تولید شیرخشک نوزاد توسط همین بخش دنبال می‌شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با یادآوری اهداف اولیه تأسیس صنایع شیر ایران در سال ۱۳۳۰ با همکاری وزارت بهداری و سازمان برنامه گفت: پگاه با هدف اجتماعی کاهش مرگ و میر کودکان و زنان و مقابله با بیماری‌هایی نظیر تب مالت و سل ایجاد شد. امروز نیز این مجموعه می‌تواند با الگوگیری از الگو‌های جهانی فقرزدایی مانند اقدامات صورت‌گرفته در هند و بنگلادش از طریق توزیع محصولات غنی‌شده نقش مؤثری در کاهش فقر و تقویت امنیت غذایی ایفا کند. همان‌طور که اجباری شدن بیمه شخص ثالث در دهه ۴۰ یا تأسیس بانک ملی زیرساخت‌های توسعه کشور را شکل داد، ابزار‌های مالی جدید نیز تحولی نرم‌افزاری، اما اساسی در شرایط تورمی ایجاد می‌کنند.

وی در تشریح جزئیات این طرح افزود: در این مدل، در همین راستا، برای نخستین‌بار در کشور، اوراق سلف شیر برای مجموعه پگاه در بورس کالا منتشر می‌شود تا مردم به جای هجوم به بازار‌های موازی مانند طلا و مسکن، سرمایه‌های خود را در بخش مولد در برابر تورم مصون‌سازی (هج) کنند. سرمایه‌گذار در خرید دام شیری تلیسه مشارکت کرده و در طول عمر مفید چهار تا ۶ ساله دام، در گوساله‌های متولدشده، ارزش گوشت و شیر تولیدی شریک می‌شود. بر اساس مطالعات کارشناسی، مقرر شده معادل ۶ درصد از ارزش قیمت روز شیر به عنوان سود کالایی به سرمایه‌گذار تعلق گیرد. به عنوان مثال، اگر ارزش یک تلیسه ۵۰۰ میلیون تومان و قیمت شیر ۶۰ هزار تومان باشد معادل ۸ هزار لیتر شیر، در پایان دوره ۲ ساله، علاوه بر محاسبه اصل سرمایه به نرخ روز دام و شیر، سود کالایی نیز بر مبنای قیمت روز پرداخت می‌شود.

میدری با بیان اینکه بسته ۵۰۰ میلیارد تومانی این طرح با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار نهایی شده است، گفت: سرمایه‌گذارانی که دوره ۲ ساله را طی کنند از عایدی ناشی از تورم دام و شیر به همراه سود کالایی بهره‌مند می‌شوند؛ همچنین در صورت خروج پیش از موعد پس از حداقل یک سال، سودی به مراتب بالاتر از نرخ بهره بانکی به آنها تعلق می‌گیرد که بازپرداخت اصل و سود آن توسط پگاه و بانک توسعه تعاون تضمین شده و ناشر آن شرکت تأمین سرمایه امین خواهد بود.

وی افزود: بررسی‌های ۱۰ ساله نشان می‌دهد نرخ رشد قیمت دام شیری هم‌پای تغییرات نرخ ارز و فراتر از طلا بوده است، از این‌رو این اوراق شیوه‌ای بسیار جذاب برای جذب سرمایه‌های خرد مردم به سمت تولید محسوب می‌شود. این طرح با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اجرا شده و پگاه با در اختیار داشتن شبکه وسیع توزیع و ۱۳۰ هزار فروشگاه طرف قرارداد، گام بلندی در جهت ثبات‌بخشی به قیمت‌ها و توزیع عادلانه محصولات کشاورزی و دامی برداشته است.