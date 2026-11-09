مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب اهواز از تقویت ۱۵۰ ایستگاه پمپاژ فاضلاب، برای مقابله با آبگرفتگی ناشی از بارندگی‌ها در سطح این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حسین عبیداوی روز دوشنبه در جریان بازدید از ایستگاه های پمپاژ فاضلاب اهواز اظهار کرد: در پی بارندگی‌های اخیر در شهر اهواز و شهرهای تابعه از جمله کوت‌عبداله، شهرستان باوی و حمیدیه، مجموعه شرکت آب و فاضلاب اهواز با اجرای مجموعه‌ای از اقدامات پیشگیرانه، آمادگی لازم را برای مدیریت شرایط ناشی از بارش‌ها فراهم کرد.

وی ادامه داد: با اقدامات صورت گرفته، بسیاری از محلاتی که در سال‌های گذشته و در بارندگی‌های مشابه با آبگرفتگی مواجه می‌شدند، در بارندگی اخیر شرایط بهتری داشته و مشکل آبگرفتگی در این مناطق به شکل محسوسی کاهش یافت.

عبیداوی با اشاره به تداوم برنامه‌ریزی‌ها برای رفع مشکلات احتمالی در سایر مناطق گفت: پس از انجام پایش‌های میدانی، نقاطی که همچنان با مشکل آبگرفتگی مواجه هستند شناسایی شده و برای رفع مشکلات و بهبود وضعیت دفع آب‌های سطحی در دستور کار قرار گرفته‌اند.

وی با بیان اینکه شرکت آب و فاضلاب اهواز با آمادگی کامل برای مدیریت بارندگی‌ها در حال فعالیت است تصریح کرد: تامین و آماده‌به‌کاری پمپ‌ها، اجرای عملیات گسترده لایروبی در محلات مختلف، آماده‌سازی ماشین‌آلات، پمپ‌های خودمکش، تجهیزات اس‌پی و دیزل‌ژنراتورها و همچنین مولدهای برق اضطراری از جمله اقداماتی است که برای مقابله با آبگرفتگی انجام شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب اهواز خاطرنشان کرد: هدف از این اقدامات، به حداقل رساندن آبگرفتگی معابر و کاهش مدت‌زمان ماندگاری آب در مناطق شهری است و امیدواریم با تداوم آمادگی نیروها و اجرای تمهیدات پیش‌بینی‌شده، شهروندان در بارندگی‌های بعدی با کمترین مشکلات مواجه شوند.

بر اساس این گزارش مدیر بحران فرماندار اهواز پیش از این با اشاره به نقش محوری شهرداری و شرکت آبفا در خط مقدم مدیریت معابر و تامین زیرساخت‌های دفع آب های سطحی برای مقابله با پدیده ال نینو، خواستار هماهنگی و تعیین دقیق وظایف دستگاه‌های پشتیبان و اجرای قوانین مدیریت بحران در شهر شد.