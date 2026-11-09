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سرپرست ادارهکل کتابخانههای عمومی استان تهران گفت: افتتاح و بازگشایی کتابخانه های جدید و نشست های نقد و بررسی کتاب از مهمترین برنامه های هفته کتاب امسال است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، محمد نصیری، سرپرست ادارهکل کتابخانههای عمومی استان تهران در آستانه هفته کتاب، این هفته را فرصتی مغتنم برای یادآوری اهمیت کتابخوانی و پاسداشت مروجان کتاب دانست و اظهار کرد: ۷۹۳ عنوان برنامه در کتابخانههای عمومی استان تهران برگزار میشود که تجدید میثاق با آرمانهای بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و شهدا، افتتاح و بازگشایی ۵ باب کتابخانه و دو کتابخانه سیار، پویشهای کتابخوانی، نشستهای نقد و بررسی کتاب، برپایی میز خدمت در محل نماز جمعه و حضور روسای شهرستانها در نماز جمعه، مسابقه های فرهنگی، محافل ادبی و کارگاههای آموزشی از جمله این برنامهها است.
وی با اشاره به برنامه تجدید میثاق کتابداران افزود: جمعی از کتابداران استان تهران به نمایندگی از خانواده بزرگ کتابداران کشور، صبح سهشنبه ۱۹ آبانماه با حضور در حرم مطهر بنیانگذار انقلاب اسلامی و تقدیم تاج گل، با آرمانهای امام راحل تجدید میثاق میکنند.
سرپرست ادارهکل کتابخانههای عمومی استان تهران درباره طرح های عمرانی گفت: همزمان با هفته کتاب، کتابخوانی و کتابدار در سال ۱۴۰۵، ۵ باب کتابخانه عمومی و دو کتابخانه سیار در شهرستانهای پاکدشت، شهریار، رباط کریم، بهارستان، شهر قدس و ورامین افتتاح میشود.
وی ادامه داد: از این میان، سه کتابخانه «مهر و ادب» در شهرستان شهریار، «ملکالشعرای بهار» در رباط کریم و «شهید مصطفوی» در بهارستان، طرح های جدیدهستند که ۸۵۰ متر مربع به زیربنای فضای مطالعاتی استان اضافه میکنند.
همچنین دو کتابخانه «شهید بهشتی» در شهریار و «پروین اعتصامی» در پاکدشت بهطور کامل بازطراحی و بازسازی شدهاند و با ارائه خدمات نوین، دوباره در خدمت مخاطبان قرار میگیرند.
نصیری گفت : ویژه برنامه های کتابخوانی برای کودکان و نوجوانان از دیگر برنامه های استان تهران در هفته کتاب است.