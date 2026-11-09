به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، محمد نصیری، سرپرست اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی استان تهران در آستانه هفته کتاب، این هفته را فرصتی مغتنم برای یادآوری اهمیت کتابخوانی و پاسداشت مروجان کتاب دانست و اظهار کرد: ۷۹۳ عنوان برنامه در کتابخانه‌های عمومی استان تهران برگزار می‌شود که تجدید میثاق با آرمان‌های بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و شهدا، افتتاح و بازگشایی ۵ باب کتابخانه و دو کتابخانه سیار، پویش‌های کتابخوانی، نشست‌های نقد و بررسی کتاب، برپایی میز خدمت در محل نماز جمعه و حضور روسای شهرستان‌ها در نماز جمعه، مسابقه های فرهنگی، محافل ادبی و کارگاه‌های آموزشی از جمله این برنامه‌ها است.

وی با اشاره به برنامه تجدید میثاق کتابداران افزود: جمعی از کتابداران استان تهران به نمایندگی از خانواده بزرگ کتابداران کشور، صبح سه‌شنبه ۱۹ آبان‌ماه با حضور در حرم مطهر بنیانگذار انقلاب اسلامی و تقدیم تاج گل، با آرمان‌های امام راحل تجدید میثاق می‌کنند.

سرپرست اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی استان تهران درباره طرح های عمرانی گفت: همزمان با هفته کتاب، کتابخوانی و کتابدار در سال ۱۴۰۵، ۵ باب کتابخانه عمومی و دو کتابخانه سیار در شهرستان‌های پاکدشت، شهریار، رباط کریم، بهارستان، شهر قدس و ورامین افتتاح می‌شود.

وی ادامه داد: از این میان، سه کتابخانه «مهر و ادب» در شهرستان شهریار، «ملک‌الشعرای بهار» در رباط کریم و «شهید مصطفوی» در بهارستان، طرح های جدیدهستند که ۸۵۰ متر مربع به زیربنای فضای مطالعاتی استان اضافه می‌کنند.

همچنین دو کتابخانه «شهید بهشتی» در شهریار و «پروین اعتصامی» در پاکدشت به‌طور کامل بازطراحی و بازسازی شده‌اند و با ارائه خدمات نوین، دوباره در خدمت مخاطبان قرار می‌گیرند.

نصیری گفت : ویژه برنامه های کتابخوانی برای کودکان و نوجوانان از دیگر برنامه های استان تهران در هفته کتاب است.