به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از اسلام آباد، «شهباز شریف» نخست وزیر پاکستان از ادامه اقدامات رژیم صهیونیستی برای جلوگیری از ورود کمک‌های اولیه بشر دوستانه به مردم فلسطین در نوار غزه ابراز نگرانی کرد.

شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس با اشاره به تصاویر دردناک آب گرفتگی چادر‌های آوارگان فلسطینی و گرفتار شدن کودکان غزه در شرایط گرسنگی و سرمای شدید اعلام کرد که این کودکان سرپناهی برای پناه گرفتن ندارند.

نخست وزیر پاکستان همچنین نقض آتش بس و قوانین بین المللی و تداوم حملات علیه مردم فلسطین را به شدت محکوم کرد.

شهباز شریف افزود: به وزارت امور خارجه پاکستان دستور داده است از تمامی راهکار‌های ممکن برای تسریع و گسترش کمک‌های بشردوستانه به غزه استفاده کند.