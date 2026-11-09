بیست و نهمین دوره انتخابات شورای دانش آموزی همزمان با سراسر کشور در پنج هزار و ۶۰۰ واحد آموزشی استان اصفهان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیر کل آموزش و پرورش استان اصفهان در حاشیه برگزاری انتخابات شورای دانش آموزی در دبیرستان دوره اول متوسطه عطیه اصفهان گفت: در این دوره از انتخابات، حدود ۴۰ هزار دانش آموز به عنوان نماینده در مدارس این استان با شعار دانش آموزان برای حل مسئله - برای ایران مقتدر، انتخاب می‌شوند.

محمدرضا نظریان افزود: دو نفر از اعضای منتخب شورای دانش آموزی مدارس استان با عضویت در شورای آموزش و پرورش به عنوان سخنگوی دانش آموزی در ابعاد مختلف کیفیت بخشی به آموزش و فضا‌های فرهنگی و فضای ورزشی تأثیرگذارخواهند بود.

ایوب درویشی معاون سیاسی و اجتماعی استانداری اصفهان نیز گفت: انتخابات شورا‌های دانش‌آموزی هر سال فرصتی برای تمرین مردم سالاری در مدرسه و جایی است که دانش‌آموزان، هم مسئولیت‌پذیری را می‌آموزند و هم صدای همکلاسی‌هایشان می‌شوند.

امروز در مدرسه، ۸۵۰ هزار دانش‌آموز پایه سوم تا دوازدهمی مدارس استان اصفهان، پای صندوق‌های رأی رفتند، تا درانتخابی کوچک، اما سرنوشت‌ساز برای تمرین مسئولیت پذیری، مشارکت اجتماعی و تصمیم‌گیری درست سهیم شوند.