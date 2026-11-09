به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ معاون امنیتی و انتظامی استانداری اصفهان، در حاشیه این کارگاه با تأکید بر آمادگی کامل استان در برابر هرگونه تهدید احتمالی گفت: فیلم نامه‌های دشمن برای استفاده از سلاح‌های غیر متعارف بررسی شده و اقدامات مورد نیاز برای مقابله با این تهدیدات اجرا شده است.

اکبر صالحی افزود: نیرو‌های واکنش سریع و آموزش‌دیده با همکاری مدیریت بحران منطقه هسته‌ای اصفهان و دستگاه‌های مربوط، آمادگی لازم را برای مقابله با اقدامات خصمانه در کوتاه‌ترین زمان دارند.

وی با اشاره به هوشیاری و هوشمندی مردم ایران ادامه داد: تجربه گذشته نشان دهنده ایستادگی مردم در مقابل تهاجم دشمن است و در این تهدید نیز هوشیاری مردم بار دیگر تلاش‌های آنان را ناکام خواهد گذاشت.

معاون امنیتی و انتظامی استانداری اصفهان از شهروندان خواست: اخبار و اطلاعات را از مسئولان مربوط و رسانه ملی دنبال کرده و به شایعات توجه نکنند.

در این کارگاه دو روزه، شرکت‌کنندگان با ابعاد مختلف حوادث هسته‌ای و پرتوی، نحوه مواجهه با حوادث احتمالی، حفاظت از جان مردم و چگونگی مدیریت مناطق آسیب‌دیده آشنا شدند که آشنایی با انواع مواد هسته‌ای و رادیواکتیو، ماهیت تشعشعات و آثار آن بر سلامت انسان و محیط زیست، از مباحث این دوره آموزشی بود.

همچنین اقدامات ضروری در دقایق اولیه وقوع حادثه، نحوه اطلاع‌رسانی و هشدار به مردم، انتخاب محل‌های امن برای پناه‌گیری، اصول پناه گرفتن در ساختمان‌های مقاوم و دوری از پنجره‌ها و محیط‌های باز، از جمله آموزش‌های ارائه‌شده در این کارگاه بود.

شرکت‌کنندگان همچنین با اصول حفاظت فردی، استفاده از تجهیزات و پوشش‌های حفاظتی متناسب با نوع آلودگی، نحوه جلوگیری از انتقال آلودگی پرتوی، اقدامات اولیه برای رفع آلودگی از افراد و مصدومان و چگونگی امدادرسانی به آسیب‌دیدگان آشنا شدند.

تقسیم‌بندی مناطق حادثه‌دیده به مناطق آلوده، پاک و مناطق تحت کنترل، تعیین محدوده‌های ممنوعه، نحوه کنترل تردد نیرو‌های امدادی و شهروندان، استقرار مراکز امداد و درمان و چگونگی مدیریت و پاک‌سازی مناطق آلوده نیز از دیگر محور‌های این دوره بود.

در بخش دیگری از این آموزش‌ها، وظایف دستگاه‌های اجرایی در شرایط اضطراری، نحوه هماهنگی نیرو‌های امدادی و واکنش سریع، مدیریت تخلیه احتمالی مناطق در معرض خطر و بازگرداندن شرایط به وضعیت عادی مورد بررسی قرار گرفت تا هر یک از دستگاه‌ها با مسئولیت خود در مراحل قبل، حین و پس از حادثه آشنا شوند.