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عملیات جستوجو برای یافتن کوهنوردی که در ارتفاع بیش از پنج هزار متری جبهه جنوبی دماوند مفقود شده است، با تلاش نیروهای هلالاحمر مازندران ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، غلامعلی فخاری اشرفی مدیرعامل جمعیت هلالاحمر مازندران گفت: شب ۱۴ آبان، گزارشی مبنی بر وقوع حادثه برای دو کوهنورد که از جبهه شمالی دماوند صعود کرده و قصد فرود از جبهه جنوبی را داشتند، به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات هلالاحمر آمل اعلام شد.
وی افزود: این دو کوهنورد در ارتفاع حدود پنج هزار متری جبهه جنوبی، در محدوده بین سنگ مثلث و آبشار یخی، از یکدیگر جدا شدند و یکی از آنان موفق شد خود را به بارگاه برساند.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر مازندران ادامه داد: بنا بر اظهارات کوهنورد نجاتیافته، همراه وی بهدلیل سرمای شدید و نیاز به استراحت در مسیر باقی مانده بود و او برای درخواست کمک و اطلاعرسانی به پاییندست بازگشت.
فخاری اشرفی گفت: تیمهای جستوجوی هلالاحمر مازندران با وجود شرایط سخت جوی و دمای منفی ۱۵ درجه، عملیات جستوجو را آغاز کردند، اما بهدلیل نامساعد بودن شرایط جوی، عملیات بهطور موقت متوقف شد و تاکنون اثری از کوهنورد مفقودشده به دست نیامده است.
وی با اشاره به ارتفاع بیش از پنج هزار و ۶۰۰ متری قله دماوند و خطرات صعود در شرایط نامساعد جوی، از کوهنوردان خواست با توجه به شرایط آبوهوایی، تجهیزات مناسب و رعایت اصول ایمنی، از صعودهای پرخطر خودداری کنند.
عملیات جستوجو و امدادونجات برای یافتن کوهنورد مفقودشده ادامه دارد.