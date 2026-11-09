به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، غلامعلی فخاری اشرفی مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر مازندران گفت: شب ۱۴ آبان، گزارشی مبنی بر وقوع حادثه برای دو کوهنورد که از جبهه شمالی دماوند صعود کرده و قصد فرود از جبهه جنوبی را داشتند، به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات هلال‌احمر آمل اعلام شد.

وی افزود: این دو کوهنورد در ارتفاع حدود پنج هزار متری جبهه جنوبی، در محدوده بین سنگ مثلث و آبشار یخی، از یکدیگر جدا شدند و یکی از آنان موفق شد خود را به بارگاه برساند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر مازندران ادامه داد: بنا بر اظهارات کوهنورد نجات‌یافته، همراه وی به‌دلیل سرمای شدید و نیاز به استراحت در مسیر باقی مانده بود و او برای درخواست کمک و اطلاع‌رسانی به پایین‌دست بازگشت.

فخاری اشرفی گفت: تیم‌های جست‌وجوی هلال‌احمر مازندران با وجود شرایط سخت جوی و دمای منفی ۱۵ درجه، عملیات جست‌و‌جو را آغاز کردند، اما به‌دلیل نامساعد بودن شرایط جوی، عملیات به‌طور موقت متوقف شد و تاکنون اثری از کوهنورد مفقودشده به دست نیامده است.

وی با اشاره به ارتفاع بیش از پنج هزار و ۶۰۰ متری قله دماوند و خطرات صعود در شرایط نامساعد جوی، از کوهنوردان خواست با توجه به شرایط آب‌وهوایی، تجهیزات مناسب و رعایت اصول ایمنی، از صعود‌های پرخطر خودداری کنند.

عملیات جست‌و‌جو و امدادونجات برای یافتن کوهنورد مفقودشده ادامه دارد.