معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی غرب استان تهران از کشف ۲۲۰ کیلوگرم گوشت غیرمجاز و مهر و موم یک واحد صنفی متخلف در رباط‌کریم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، معاونت فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی غرب استان تهران با تشریح جزئیات طرح مشترک نظارت بر اصناف و ارتقای امنیت غذایی اعلام کرد که ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی به همراه کارشناسان اداره دامپزشکی، در راستای صیانت از سلامت و امنیت عمومی شهروندان، از ۹ واحد صنفی در رسته رستوران در سطح شهرستان رباط‌کریم بازدید و بازرسی میدانی به عمل آوردند.

در جریان اجرای این طرح نظارتی و تخصصی، ماموران انتظامی و کارشناسان دامپزشکی موفق شدند یک واحد رستوران متخلف را که اقدام به تهیه و عرضه مواد غذایی با اقلام نامعتبر می‌کرد، شناسایی کنند؛ واحدی که فعالیت آن به دلیل تهدید علیه بهداشت عمومی شهروندان نیازمند اقدام فوری قانونی بود.

در بازرسی دقیق از این واحد صنفی، مقدار تقریبی ۲۲۰ کیلوگرم گوشت مشکوک‌الهویه و فاقد احراز هویت بهداشتی کشف و جمع‌آوری شد که با هماهنگی صریح مرجع قضایی، رستوران مذکور بلافاصله مهر و موم و متصدی متخلف آن نیز دستگیر شد.

در این خصوص پرونده قضایی تشکیل شده و متهم دستگیرشده به همراه مستندات قانونی برای سیر مراحل قانونی و رسیدگی به مراجع قضایی ذی‌صلاح معرفی شد؛ پلیس با تاکید بر استمرار نظارت‌های مشترک صنفی و بهداشتی از شهروندان خواست هرگونه تخلف صنفی را به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گزارش دهند.