عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تأکید بر اینکه امنیت و ثبات منطقه بدون محوریت ایران معنا و مفهومی ندارد، تصریح کرد: هر پیمان امنیتی که در منطقه طراحی و اجرایی شود، بازیگر اصلی و بی‌بدیل آن جمهوری اسلامی ایران است و لاغیر.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بهنام سعیدی ،عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در برنامه نبرد هرمز شبکه خبر با اشاره به گفت: در شرایطی که آمریکا از یک‌سو به اقدامات ایذایی و پراکنده نظامی روی آورده و از سوی دیگر از کانال دیپلماسی دم می‌زند، تحولات میدانی و سیاسی نشان می‌دهد که سیاست‌های واشنگتن در هر دو حوزه با بن‌بست مواجه شده است.

اقدامات نظامی واشنگتن؛ تلاشی برای مدیریت افکار عمومی داخل آمریکا

سعیدی درباره تناقض رفتار آمریکا در پیگیری همزمان گزینه‌های نظامی و دیپلماتیک اظهار داشت: اقدامات پراکنده نظامی آمریکا، از جمله تحرکات اخیر در جزیره قشم، بیش از هر چیز مصرف داخلی دارد و با هدف مدیریت افکار عمومی در داخل ایالات متحده و توجیه جنگ‌افروزی‌های این کشور صورت می‌گیرد. با این حال، این اقدامات هیچ‌گونه دستاوردی برای واشنگتن در پی نداشته است.

وی با اشاره به واکنش قاطع نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران خاطرنشان کرد: پاسخ نیرو‌های مسلح به تحرکات اخیر به‌مراتب فراتر و گسترده‌تر از اقدام دشمن بود. امروز در جنوب منطقه تنگه هرمز، شناور‌هایی که به وعده‌های مقامات آمریکایی اعتماد کرده و بدون توجه به اخطار‌های جمهوری اسلامی ایران قصد تردد داشتند، به گورستانی از شناور‌های غرق‌شده مبدل شده‌اند. نیرو‌های مسلح و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در صیانت از امنیت کشور هیچ‌گونه مسامحه‌ای نداشته و در مواردی حتی در یک شب دوازده شناور و نفتکش متخلف را هدف قرار داده و منهدم کرده‌اند. هشدار صریح ما این است که تبعیت از فرماندهان آمریکایی عاقبتی جز نابودی ندارد.

بن‌بست دیپلماسی و لزوم پذیرش شروط ایران

عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت در حوزه دیپلماسی نیز مواضع جمهوری اسلامی ایران کاملاً شفاف و مشخص است. طرح‌های پیشنهادی تهران (از جمله طرح‌های هفت‌روزه و دو روزه) چارچوب روشنی را برای حل‌وفصل مسائل ترسیم کرده‌اند. آمریکا برای نجات از باتلاقی که در آن گرفتار شده، چاره‌ای جز پذیرش این شروط ندارد. ادامه این روند هزینه‌های سنگینی را بر اقتصاد، زندگی شهروندان و سیاست خارجی آمریکا تحمیل کرده و تداوم هر سناریویی علیه ایران به شکستی قطعی منجر خواهد شد.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر تجارب ارزشمند جنگ‌های اخیر و ارتقای توانمندی‌های تاکتیکی و تجهیزاتی، به سطحی از بازدارندگی دست یافته است که هرگونه تجاوز مجدد، پشیمانی همیشگی واشنگتن را به دنبال خواهد داشت. توصیه خردمندانه به رئیس‌کل کاخ سفید این است که با واقع‌بینی، این شکست را پذیرفته و دست تسلیم در برابر اراده پولادین ملت ایران بالا ببرد؛ خروج هرچه سریع‌تر از این مخمصه، به سود منافع ملی ملت آمریکا خواهد بود.

مقاومت مدنی و انسجام حاکمیتی در ایران در برابر جنگ ترکیبی

سعیدی با اشاره به تاب‌آوری بی‌نظیر ملت ایران در ماه‌های اخیر تأکید کرد: مردمی که ماه‌ها زیر بمباران، شرایط سخت جوی و فشار‌های مختلف، خیابان‌ها را ترک نکرده‌اند، الگویی کم‌نظیر از مقاومت را به نمایش گذاشته‌اند. مقایسه میان وضعیت حاکمان دو کشور گویای واقعیات بزرگی است؛ در حالی که رئیس‌جمهور آمریکا منفورترین چهره سیاسی شناخته می‌شود و مقامات کاخ سفید یکی پس از دیگری استعفا می‌دهند یا برکنار می‌شوند و افکار عمومی این جنگ را پس زده است، در ایران اسلامی رهبر معظم انقلاب محبوب‌القلوب ملت است.

وی در پایان یادآور شد: فرماندهی میدانی شخص رهبر معظم انقلاب و پیوند عمیق نود میلیون ایرانی با ولی‌فقیه، انگیزه مضاعفی را در نیرو‌های مسلح ایجاد کرده است. رهبری انقلاب تا کنون بیش از ۸۰ راهبرد مؤثر در حوزه دفاعی ارائه داده‌اند و در کنار آن، قوای سه‌گانه و نهاد‌های کشور نیز با انسجام کامل، دوشادوش مردم در خط مقدم این ایستادگی حضور دارند.