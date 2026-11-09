به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، با فعالیت سامانه پرقدرت بارشی طی روزهای اخیر و انسداد برخی خطوط ریلی در مناطق مختلف کشور، ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای با اعزام به‌موقع، عملیات جابه‌جایی مسافران را با موفقیت مدیریت کرد.

مرتضی اله‌یاری فومنی، مدیرکل دفتر حمل‌ونقل مسافر سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، در این باره اظهار کرد: در پی وقوع حوادث جوی و انسداد برخی خطوط ریلی کشور، بخش حمل‌ونقل جاده‌ای با بسیج فوری ناوگان مسافربری، نقش کلیدی خود را در مدیریت بحران و تسهیل تردد مسافران ایفا کرد.

وی با اشاره به اینکه بارش‌های اخیر موجب ریزش کوه و آب‌بردگی خطوط ریلی در برخی مناطق و در نهایت توقف موقت تردد قطارهای مسافری شد، بیان کرد: ادارات‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای به‌منظور جلوگیری از سرگردانی و اختلال در سفر شهروندان، با همکاری شرکت‌های حمل‌ونقل مسافربری وارد عمل شده و انتقال ایمن مسافران را در قالب سیستم «حمل‌ونقل ترکیبی (ریلی - جاده‌ای)» به انجام رساندند.