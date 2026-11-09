

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج کلاس‌های مختلف این رقابت به این شرح اعلام شد:

* موتو تری: (۱۶ دور پیست)

۱- داوید آلمانسا از اسپانیا - تیم دایناوولت و موتور کی تی‌ام ۳۸:۰۹:۴۷۹ دقیقه

۲- آدریان فرناندس از اسپانیا - تیم لئوپارد و موتور هوندا ۲:۵۱۶ ثانیه اختلاف

۳- ماکسیمو کیلس از اسپانیا - تیم آسپار و متور کی تی‌ام ۲:۵۸۵ ثانیه اختلاف

* رده بندی کلی موتو تری قهرمانی جهان پس از بیستمین مرحله از ۲۲ مرحله فصل:

- انفرادی:

۱- ماکسیمو کیلس از اسپانیا ۳۹۲ امتیاز (قهرمان سال ۲۰۲۶)

۲- داوید آلمانسا از اسپانیا ۲۵۳،

۳- آلبارو کارپی از اسپانیا ۲۱۶،

۴- بریان اوریارته از اسپانیا ۲۰۷

- تیمی:

۱- کی تی‌ام اتریش ۴۴۵ امتیاز (قهرمان سال ۲۰۲۶) ۲- هوندا ژاپن ۲۳۳ امتیاز

* موتو تو: (۱۸ دور پیست)

۱- دانیل اولگادو از اسپانیا - تیم آسپار و موتور کالکس ۳۵:۱۳:۳۴۰ دقیقه

۲- ایوان اورتولا از اسپانیا - تیم‌ام اس آی و موتور کالکس ۲:۲۶۵ ثانیه اختلاف

۳- آلکس اسکریگ از اسپانیا - تیم کلینت و موتور فوروارد ۲:۲۸۵ ثانیه اختلاف

* رده بندی کلی موتو تو قهرمانی جهان پس از بیستمین مرحله از ۲۲ مرحله فصل:

- انفرادی:

۱- مانوئل گونسالس از اسپانیا ۲۸۶.۵ امتیاز

۲- ایزان گوئه وارا از اسپانیا ۲۷۳،

۳- ایوان اورتولا از اسپانیا ۲۱۹.۵،

۴- دانیل اولگادو از اسپانیا ۲۱۵،

۵- داوید آلونسو از کلمبیا ۲۰۴

- تیمی:

۱- کالکس آلمان ۴۱۷.۵ امتیاز (قهرمان سال ۲۰۲۶) ۲- بوسکوسکورو ایتالیا ۲۹۴ امتیاز ۳- فوروارد سوئیس ۶۹ امتیاز

* موتو جی پی: (۲۲ دور پیست)

۱- مارکو بتزکی از ایتالیا - تیم آپریلیا و موتور آپریلیا آر اس جی پی ۲۶، ۴۱:۲۹:۱۷۳ دقیقه

۲- مارک مارکِس از اسپانیا - تیم لنوو و موتور دوکاتی جی پی ۲۶، ۳:۰۸۳ ثانیه اختلاف

۳- رائول فرناندس از اسپانیا - ترک هاوس و موتور اپریلیا آر اس جی پی ۲۶، ۳:۶۱۴ ثانیه اختلاف

* رده بندی کلی موتو جی پی قهرمانی جهان پس از بیستمین مرحله از ۲۲ مرحله فصل:

- انفرادی:

۱- مارک مارکِس از اسپانیا ۴۳۱ امتیاز

۲- خورخه مارتین از اسپانیا ۳۷۱،

۳- مارکو بتزکی از ایتالیا ۳۵۷

- تیمی:

۱- دوکاتی ایتالیا ۵۳۷ امتیاز ۲- آپریلیا ایتالیا ۵۲۹ امتیاز ۳- کی تی‌ام اتریش ۳۴۸ امتیاز