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رقابتهای موتورسواری جایزه بزرگ قطر - بیستمین مرحله از رقابتهای قهرمانی جهان ۲۰۲۶ در پیست لوسائیل برگزار شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج کلاسهای مختلف این رقابت به این شرح اعلام شد:
* موتو تری: (۱۶ دور پیست)
۱- داوید آلمانسا از اسپانیا - تیم دایناوولت و موتور کی تیام ۳۸:۰۹:۴۷۹ دقیقه
۲- آدریان فرناندس از اسپانیا - تیم لئوپارد و موتور هوندا ۲:۵۱۶ ثانیه اختلاف
۳- ماکسیمو کیلس از اسپانیا - تیم آسپار و متور کی تیام ۲:۵۸۵ ثانیه اختلاف
* رده بندی کلی موتو تری قهرمانی جهان پس از بیستمین مرحله از ۲۲ مرحله فصل:
- انفرادی:
۱- ماکسیمو کیلس از اسپانیا ۳۹۲ امتیاز (قهرمان سال ۲۰۲۶)
۲- داوید آلمانسا از اسپانیا ۲۵۳،
۳- آلبارو کارپی از اسپانیا ۲۱۶،
۴- بریان اوریارته از اسپانیا ۲۰۷
- تیمی:
۱- کی تیام اتریش ۴۴۵ امتیاز (قهرمان سال ۲۰۲۶) ۲- هوندا ژاپن ۲۳۳ امتیاز
* موتو تو: (۱۸ دور پیست)
۱- دانیل اولگادو از اسپانیا - تیم آسپار و موتور کالکس ۳۵:۱۳:۳۴۰ دقیقه
۲- ایوان اورتولا از اسپانیا - تیمام اس آی و موتور کالکس ۲:۲۶۵ ثانیه اختلاف
۳- آلکس اسکریگ از اسپانیا - تیم کلینت و موتور فوروارد ۲:۲۸۵ ثانیه اختلاف
* رده بندی کلی موتو تو قهرمانی جهان پس از بیستمین مرحله از ۲۲ مرحله فصل:
- انفرادی:
۱- مانوئل گونسالس از اسپانیا ۲۸۶.۵ امتیاز
۲- ایزان گوئه وارا از اسپانیا ۲۷۳،
۳- ایوان اورتولا از اسپانیا ۲۱۹.۵،
۴- دانیل اولگادو از اسپانیا ۲۱۵،
۵- داوید آلونسو از کلمبیا ۲۰۴
- تیمی:
۱- کالکس آلمان ۴۱۷.۵ امتیاز (قهرمان سال ۲۰۲۶) ۲- بوسکوسکورو ایتالیا ۲۹۴ امتیاز ۳- فوروارد سوئیس ۶۹ امتیاز
* موتو جی پی: (۲۲ دور پیست)
۱- مارکو بتزکی از ایتالیا - تیم آپریلیا و موتور آپریلیا آر اس جی پی ۲۶، ۴۱:۲۹:۱۷۳ دقیقه
۲- مارک مارکِس از اسپانیا - تیم لنوو و موتور دوکاتی جی پی ۲۶، ۳:۰۸۳ ثانیه اختلاف
۳- رائول فرناندس از اسپانیا - ترک هاوس و موتور اپریلیا آر اس جی پی ۲۶، ۳:۶۱۴ ثانیه اختلاف
* رده بندی کلی موتو جی پی قهرمانی جهان پس از بیستمین مرحله از ۲۲ مرحله فصل:
- انفرادی:
۱- مارک مارکِس از اسپانیا ۴۳۱ امتیاز
۲- خورخه مارتین از اسپانیا ۳۷۱،
۳- مارکو بتزکی از ایتالیا ۳۵۷
- تیمی:
۱- دوکاتی ایتالیا ۵۳۷ امتیاز ۲- آپریلیا ایتالیا ۵۲۹ امتیاز ۳- کی تیام اتریش ۳۴۸ امتیاز