به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان با اشاره به اجرای طرح‌های ارتقای امنیت اجتماعی در شهرستان گفت: در راستای ارتقای امنیت عمومی و مقابل با پدیده سرقت، مأموران انتظامی در گشت‌زنی‌های هدفمند، حضور در مکان‌های پرتردد، پارک‌ها و همچنین اجرای گشت‌های شبانه موفق به کشف پنج دستگاه خودرو و ۹ دستگاه موتور سیکلت سرقتی شدند.

سرهنگ احمد نیکبخت افزود: کشف ۲ مورد سرقت داخل خودرو، ۲ سرقت کابل، پنج سرقت از اماکن، چهار مورد کش‌روی، یک سرقت دوچرخه و سه مورد سایر سرقت‌ها را از دیگر دستاورد‌های اجرای این طرح است که در این خصوص ۳۶ سارق شناسایی و دستگیر و پس از تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

وی با تأکید بر استمرار این طرح‌ها از شهروندان خواست: با رعایت نکات ایمنی و هوشیاری در حفظ و نگهداری اموال و وسایل نقلیه خود، زمینه پیشگیری از وقوع سرقت را فراهم کرده و در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک، موضوع را به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.