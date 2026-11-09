به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ امیرحسین نقی‌مهر گفت: کلاهبرداران سایبری با ارسال لینک‌های جعلی و هدایت شهروندان به صفحات غیرواقعی، اطلاعات بانکی آنان را سرقت کرده و موجودی حساب‌هایشان را برداشت می‌کنند.

وی تأکید کرد: برای ثبت اعتراض یا اصلاح اطلاعات کالابرگ، نیازی به نصب نرم‌افزار ناشناس، پرداخت وجه یا وارد کردن اطلاعات کارت بانکی نیست و شهروندان باید صرفاً از طریق نشانی رسمی hemayat.sfara.ir اقدام کنند.

رئیس پلیس فتا گیلان از مردم خواست از کلیک روی لینک‌های ناشناس خودداری کنند و در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را از طریق سایت www.policefata.ir یا شماره ۰۹۶۳۸۰ گزارش دهند.