رئیس امور رفاهی سازمان غذا و دارو، از استقبال کارکنان این سازمان از برنامه اهدای خون داوطلبانه در هفته گذشته خبر داد و گفت: این اقدام در راستای تقویت فرهنگ نوع‌دوستی، معنویت در محیط کار و پیوند ارزش‌های انسانی با مأموریت‌های سازمانی انجام شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، کاملی رئیس امور رفاهی سازمان غذا و دارو گفت: سازمان غذا و دارو در کنار مأموریت‌های تخصصی و حاکمیتی خود در صیانت از سلامت مردم، توجه به ارزش‌های انسانی و مسئولیت اجتماعی را نیز از اولویت‌های خود می‌داند و تلاش می‌کند زمینه مشارکت کارکنان در اقدامات داوطلبانه و عام‌المنفعه را فراهم کند.

وی افزود: از منظر تحلیل رفتار سازمانی، معنویت در محیط کار بر معناداری فعالیت حرفه‌ای، احساس تعلق جمعی و هم‌راستایی ارزش‌های فردی با اهداف سازمان تأکید دارد. زمانی که کارکنان احساس کنند فعالیتشان فراتر از وظایف اداری می‌تواند منشأ اثر مثبت در زندگی دیگران باشد، انگیزه، تعلق سازمانی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی نیز تقویت می‌شود.

کاملی ادامه داد: اهدای خون نمونه‌ای روشن از تبدیل ارزش‌های انسانی به رفتار عملی و مصداقی از نوع‌دوستی و رفتار شهروندی سازمانی است؛ رفتاری داوطلبانه که بدون انتظار منفعت شخصی، با هدف کمک به دیگران انجام می‌شود و می‌تواند به تقویت همبستگی، اعتماد و سرمایه اجتماعی در محیط کار کمک کند.

رئیس امور رفاهی سازمان غذا و دارو تصریح کرد: سازمانی که مأموریت اصلی آن صیانت از سلامت جامعه است، باید در فرهنگ درونی خود نیز مروج سلامت، همدلی، ایثار و خیرخواهی باشد. پیشگامی در چنین برنامه‌هایی نشان می‌دهد مسئولیت سازمانی تنها به انجام وظایف رسمی محدود نیست و مشارکت در اقدامات انسان‌دوستانه نیز بخشی از رویکرد متعالی سازمان به سرمایه انسانی و مسئولیت اجتماعی است.

وی گفت: توسعه فرهنگ مشارکت داوطلبانه و فعالیت‌های عام‌المنفعه می‌تواند به نهادینه‌شدن ارزش‌های انسانی در محیط کار کمک کند؛ چراکه اثربخشی و پایداری سازمان‌ها، علاوه بر ساختار‌ها و شاخص‌های عملکردی، به کیفیت روابط انسانی، احساس معنا در فعالیت حرفه‌ای و میزان پایبندی به ارزش‌های مشترک نیز وابسته است.