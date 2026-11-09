همزمان با سراسر کشور، دانش‌آموزان استان قم امروز ۱۸ آبان ۱۴۰۵ با حضور در پای صندوق‌های رأی، نمایندگان خود را برای عضویت در شورا‌های دانش‌آموزی انتخاب کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، بیست و نهمین دوره انتخابات شورای دانش‌آموزی همزمان با سراسر کشور امروز ۱۸ آبان در مدارس استان قم برگزار شد و دانش‌آموزان با حضور در پای صندوق‌های رأی، نمایندگان خود را برای عضویت در شورا‌های دانش‌آموزی انتخاب کردند.

در این انتخابات، دانش‌آموزان دبیرستان دخترانه غدیر در خیابان شهید کیوانفر قم نیز با مشارکت در فرآیند رأی‌گیری، نمایندگان خود را برای پیگیری مطالبات و مشارکت در فعالیت‌های مدرسه انتخاب کردند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان قم در حاشیه برگزاری این انتخابات، تقویت و نهادینه‌سازی هویت اسلامی، دینی و انقلابی دانش‌آموزان را از اهداف مهم این رویداد دانست و گفت: انتخابات شورای دانش‌آموزی فرصتی برای تقویت روحیه مشارکت اجتماعی، فعالیت‌های گروهی و جمعی و تمرین نقش‌پذیری و مسئولیت‌پذیری در میان دانش‌آموزان است.

وی با اشاره به اهمیت پرورش نسل آینده کشور افزود: این انتخابات زمینه‌ای برای تقویت مهارت حل مسئله و مشارکت دانش‌آموزان در تصمیم‌گیری‌ها فراهم می‌کند تا آنان با تجربه مسئولیت‌پذیری و فعالیت جمعی، برای ایفای نقش در آینده کشور آماده شوند.