مدیر درمان تأمین اجتماعی استان بوشهر از خرید بیش از ۶۲ میلیارد تومان تجهیزات پزشکی برای مراکز درمانی ملکی این استان در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵، با هدف ارتقای کیفیت خدمات درمانی و افزایش توانمندی مراکز، خبر داد.

به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، دکتر سید حمید سیاسی‌نژاد با اشاره به اقدامات انجام‌شده در زمینه توسعه و تجهیز مراکز درمانی تابعه اظهار کرد: در شش‌ماهه نخست سال جاری، بیش از ۶۲ میلیارد تومان برای خرید تجهیزات پزشکی مورد نیاز مراکز درمانی تأمین اجتماعی استان اختصاص یافته است.

وی با تشریح بخشی از تجهیزات خریداری‌شده افزود: پنج دستگاه دیالیز به ارزش ۱۷ میلیارد تومان، دو دستگاه ونتیلاتور به ارزش ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان و یک دستگاه میکروسکوپ جراحی چشم به ارزش بیش‌از ۱۰ میلیارد تومان برای بیمارستان سلمان فارسی بوشهر خریداری و تامین شده است.

مدیر درمان تأمین اجتماعی استان بوشهر ادامه داد: علاوه بر تجهیزات یادشده، تعداد قابل توجهی تجهیزات پزشکی دیگر نیز برای مراکز درمانی تابعه خریداری شده است که در مجموع نقش مؤثری در تکمیل امکانات درمانی، به‌روزرسانی تجهیزات و ارتقای ظرفیت ارائه خدمات به بیماران دارند.

دکتر سیاسی‌نژاد با تأکید بر اهمیت توسعه زیرساخت‌های درمانی تصریح کرد: تأمین تجهیزات پزشکی مورد نیاز مراکز درمانی، یکی از اولویت‌های مدیریت درمان است و تلاش می‌کنیم با بهره‌گیری مناسب از منابع و اعتبارات، زمینه ارائه خدمات باکیفیت‌تر، افزایش رضایتمندی بیماران و پاسخگویی مطلوب‌تر به نیاز‌های درمانی بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی را فراهم کنیم.