دمای استان از شامگاه امروز سه تا پنج درجه کاهش می‌یابد و در مناطق غربی به زیر صفر می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس مرکز پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات جوی اداره کل هواشناسی استان با بیان اینکه کمینه دما امشب سه تا پنج درجه سلسیوس کاهش می‌یابد، گفت: دما در شهرستان‌های غرب استان از جمله بوئین میاندشت، چادگان، فریدونشهر، فریدن، میمه و خوانسار به زیر صفر می‌رسد و سردترین ایستگاه استان، بوئین میاندشت با حداقل دمای ۶ درجه سلسیوس زیر صفر خواهد بود.

لیلا امینی با اشاره به اینکه خور و بیابانک، گرم‌ترین نقطه استان دمای ۲۷ درجه سلسیوس بالای صفر را تجربه می‌کند، افزود: دمای شهر اصفهان نیز در گرم‌ترین ساعات امروز به ۲۱ درجه و درخنک‌ترین ساعت بامداد فردا سه‌شنبه به سه درجه سلسیوس بالای صفر می‌رسد.

وی درخصوص بارش‌های شبانه روز گذشته در استان تاصبح امروز گفت: بیشترین میانگین بارندگی از ایستگاه مرکز فریدونشهر با ۱۰.۴ میلیمتر، اسلام آباد موگویی از توابع این شهرستان ۹.۴ میلیمتر و خوانسار ۸.۵، داران ۷.۹، بوئین میاندشت ۵.۲ و چادگان ۴.۹ میلیمتر بوده است.

امینی با اشاره به خروج سامانه بارشی ادامه داد:از امروز دوشنبه تا اواخر هفته، جوی پایدار حاکم خواهد شد و آسمان در بیشتر مناطق استان صاف تا قسمتی ابری و امروز در ساعات بعد از ظهر وزش باد به نسبت شدید و در نیمه غربی استان وقوع توفان لحظه‌ای پیش بینی می‌شود، همچنین در مناطق شمالی استان با گذر ریز موج، احتمال بارش پراکنده محلی در ساعات بعدازظهر و شب امروز و فردا وجود خواهد داشت.

وی تاکید کرد: کاهش دما از شامگاه امروز محسوس و ماندگار است و در نواحی سردسیر موجب یخبندان خواهد شد.