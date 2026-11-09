پخش زنده
امروز: -
دور مقدماتی مسابقات فوتبال جام ملتهای نوجوانان کمتر از ۱۷ سال آسیا ۲۰۲۷ ازبکستان آغاز شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این رقابتها ۳۵ تیم حضور دارند که در ۷ گروه ۵ تیمی رقابت میکنند و از هر گروه یک تیم راهی مرحله نهایی خواهند شد. تیمهای ترکمنستان، نپال، کره شمالی و تیمور شرقی از حضور در دور مقدماتی انصراف دادند. با تصمیم کنفدراسیون فوتبال آسیا تیمهای ازبکستان (میزبان)، قطر (میزبان جام جهانی نوجوانان)، ژاپن، چین، استرالیا، کره جنوبی، عربستان، ویتنام و تاجیکستان (تیمهای برتر دوره قبل) از حضور در دور مقدماتی معاف هستند.
نتایج روز نخست به این شرح است:
* گروه یک در تانلین و یانگون میانمار:
فیلیپین ۲ - ۱ کامبوج
افغانستان ۴ - ۱ میانمار
- تیم اندونزی استراحت کرد.
- تیمهای افغانستان و فیلیپین با ۳ امتیاز اول و دوم و تیمهای کامبوج و میانمار بدون امتیاز سوم و چهارم هستند.
* گروه دو در بوریرام تایلند:
هنگ کنگ ۱ - ۱ عراق
تایوان ۵ - ۰ مالدیو
- تیم تایلند استراحت کرد.
- تیم تایوان با ۳ امتیاز در صدر است و تیمهای عراق و هنگ کنگ با یک امتیاز دوم و سوم هستند و تیم مالدیو بدون امتیاز چهارم است.
* گروه سه در راس الخیمه امارات:
ماکائو ۱ - ۰ بوتان
سوریه ۵ - ۱ بنگلادش
- تیم امارات استراحت کرد.
- تیمهای سوریه و ماکائو با ۳ امتیاز اول و دوم و تیمهای بوتان و بنگلادش بدون امتیاز سوم و چهارم هستند.
* گروه چهار در وین تین لائوس:
اردن ۲ - ۰ لائوس
سریلانکا ۱ - ۳ پاکستان
- تیم ایران استراحت کرد.
- تیمهای پاکستان و اردن با ۳ امتیاز اول و دوم هستند و تیمهای سریلانکا و لائوس بدون امتیاز در ردههای سوم و چهارم قرار گرفتند.
* گروه پنج در کوالالامپور مالزی:
فلسطین ۲ - ۰ مالزی
سنگاپور ۶ - ۰ گوآم
- تیم هند استراحت کرد.
- تیمهای سنگاپور و فلسطین با ۳ امتیاز اول و دوم و تیمهای مالزی و گوآم بدون امتیاز سوم و چهارم هستند.
* گروه شش در بیشکک قرقیزستان:
مغولستان ۲ - ۰ جزایر ماریانای شمالی
- تیمهای قرقیزستان و یمن استراحت کردند.
- تیمهای مغولستان با ۳ و جزایر ماریانای شمالی بدون امتیاز اول و دوم هستند.
* گروه هفت در صلاله عمان:
بحرین ۱ - ۱ کویت
لبنان ۷ - ۰ برونئی دارالسلام
- تیم عمان استراحت کرد.
- تیم لبنان با ۳ امتیاز در صدر است و تیمهای کویت و بحرین با یک امتیاز دوم و سوم هستند و تیم برونئی دارالسلام بدون امتیاز چهارم است.