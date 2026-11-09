

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این رقابت‌ها ۳۵ تیم حضور دارند که در ۷ گروه ۵ تیمی رقابت می‌کنند و از هر گروه یک تیم راهی مرحله نهایی خواهند شد. تیم‌های ترکمنستان، نپال، کره شمالی و تیمور شرقی از حضور در دور مقدماتی انصراف دادند. با تصمیم کنفدراسیون فوتبال آسیا تیم‌های ازبکستان (میزبان)، قطر (میزبان جام جهانی نوجوانان)، ژاپن، چین، استرالیا، کره جنوبی، عربستان، ویتنام و تاجیکستان (تیم‌های برتر دوره قبل) از حضور در دور مقدماتی معاف هستند.



نتایج روز نخست به این شرح است:

* گروه یک در تانلین و یانگون میانمار:

فیلیپین ۲ - ۱ کامبوج

افغانستان ۴ - ۱ میانمار

- تیم اندونزی استراحت کرد.

- تیم‌های افغانستان و فیلیپین با ۳ امتیاز اول و دوم و تیم‌های کامبوج و میانمار بدون امتیاز سوم و چهارم هستند.

* گروه دو در بوریرام تایلند:

هنگ کنگ ۱ - ۱ عراق

تایوان ۵ - ۰ مالدیو

- تیم تایلند استراحت کرد.

- تیم تایوان با ۳ امتیاز در صدر است و تیم‌های عراق و هنگ کنگ با یک امتیاز دوم و سوم هستند و تیم مالدیو بدون امتیاز چهارم است.

* گروه سه در راس الخیمه امارات:

ماکائو ۱ - ۰ بوتان

سوریه ۵ - ۱ بنگلادش

- تیم امارات استراحت کرد.

- تیم‌های سوریه و ماکائو با ۳ امتیاز اول و دوم و تیم‌های بوتان و بنگلادش بدون امتیاز سوم و چهارم هستند.

* گروه چهار در وین تین لائوس:

اردن ۲ - ۰ لائوس

سریلانکا ۱ - ۳ پاکستان

- تیم ایران استراحت کرد.

- تیم‌های پاکستان و اردن با ۳ امتیاز اول و دوم هستند و تیم‌های سریلانکا و لائوس بدون امتیاز در رده‌های سوم و چهارم قرار گرفتند.

* گروه پنج در کوالالامپور مالزی:

فلسطین ۲ - ۰ مالزی

سنگاپور ۶ - ۰ گوآم

- تیم هند استراحت کرد.

- تیم‌های سنگاپور و فلسطین با ۳ امتیاز اول و دوم و تیم‌های مالزی و گوآم بدون امتیاز سوم و چهارم هستند.

* گروه شش در بیشکک قرقیزستان:

مغولستان ۲ - ۰ جزایر ماریانای شمالی

- تیم‌های قرقیزستان و یمن استراحت کردند.

- تیم‌های مغولستان با ۳ و جزایر ماریانای شمالی بدون امتیاز اول و دوم هستند.

* گروه هفت در صلاله عمان:

بحرین ۱ - ۱ کویت

لبنان ۷ - ۰ برونئی دارالسلام

- تیم عمان استراحت کرد.

- تیم لبنان با ۳ امتیاز در صدر است و تیم‌های کویت و بحرین با یک امتیاز دوم و سوم هستند و تیم برونئی دارالسلام بدون امتیاز چهارم است.