معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق استان فارس از تعویض ۷ هزار و ۴۷۸ کنتور معیوب و کشف ۳ هزار و ۴۳ مورد دستکاری کنتور در هفت ماه نخست امسال در این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق استان فارس از تعویض ۷ هزار و ۴۷۸ کنتور معیوب و کشف ۳ هزار و ۴۳ مورد دستکاری کنتور در هفت ماه نخست امسال در این استان خبر داد.

فرشید رستمی در نشست با نیرو‌های عملیاتی مدیریت توزیع نیروی برق شهرستان ممسنی، طرح ملی مهتاب را نمادی از عزم صنعت برق برای مدیریت هوشمند انرژی و توزیع عادلانه آن عنوان کرد.

وی افزود: در قالب این طرح، تاکنون تست و بازرسی از ۱۶ هزار و ۸۲۷ انشعاب چاه آب کشاورزی، ۱۵ هزار و ۸۰۶ کنتور خانگی و تجاری و ۱۶۰۶ کنتور صنعتی در استان انجام شده است.

شناسایی و جمع‌آوری ۴ هزار و ۵۵۰ فقره برق غیرمجاز از دیگر دستاورد‌های این طرح است که به گفته این مقام مسئول، به دلیل جلوگیری از اختلال در شبکه و افزایش ایمنی تجهیزات با جدیت پیگیری می‌شود.

معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق استان فارس در پایان با تأکید بر نقش کلیدی شهروندان در صیانت از سرمایه‌های ملی، از آنان خواست در صورت مشاهده انشعاب غیرمجاز، موارد را از طریق سامانه پیامکی ۳۰۰۰۶۱۲۱ اطلاع‌رسانی کنند.