روایت تاریخ معاصر ایران در قالب داستان، محور اصلی آثار منصور انوری است؛ نویسنده‌ای که با خلق مجموعه دوازده‌جلدی «جاده جنگ» بخشی از تاریخ ایران را در زندگی شخصیت‌های داستانی بازآفرینی کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، منصور انوری سال ۱۳۳۴ در یکی از روستا‌های اطراف نیشابور متولد شد و نویسندگی را از سال ۱۳۶۴ آغاز کرد. «از عشق‌آباد تا عشق‌آباد»، «بر فراز آشیانه عنقا» درباره زندگی شهید محمود کاوه و مجموعه دوازده‌جلدی «جاده جنگ» از آثار اوست.

منصور انوری ۱۵ آبان امسال در گذشت.

مریم حامدی گزارش می‌دهد: