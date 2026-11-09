به گزارش خبرگزاری صداوسیما، همزمان با ایام فاطمیه، همایش تکریم ۵۰۰ نفر از سالمندان تحت حمایت کمیته امداد استان سمنان در حرم مطهر رضوی (ع) با حضور حمیدرضا ترقی، عضو هیئت امنای کمیته امداد برگزار شد.

عضو هیئت امنای کمیته امداد در این مراسم با اشاره به جایگاه والای حضرت فاطمه زهرا (س)گفت: حضرت فاطمه زهرا (س) الگوی مادران است و صبر، ایثار و از خودگذشتگی شیعیان، امروز، برگرفته از مکتب فاطمی است. سالمندان ما سال‌ها پرچم‌دار خانواده بوده‌اند و با دستان پرمهر خود فرزندانی تربیت کرده‌اند که امروز افتخار این کشور هستند.

وی افزود: خدمت به سالمندان، خدمت به همان ارزش‌هایی است که حضرت زهرا (س) برای آن ایستادگی کرد؛ ارزش‌هایی، چون کرامت، احترام به بزرگتر‌ها و حفظ بنیان خانواده.



حمیدرضا ترقی با تأکید بر اینکه کمیته امداد با همراهی خیران، یاوران و حامیان نیازمندان ارائه خدمت می‌کند، گفت: این دست موضوعات و برنامه‌های خدمت‌رسانی، تنها با مشارکت خیران و یاوران نیازمندان محقق می‌شود و همراهی آنان پشتوانه اصلی خدمت‌گزاری به سالمندان و خانواده‌های تحت حمایت است.

گفتنی است این سفر زیارتی در ایام فاطمیه و با همت کمیته امداد امام خمینی (ره) و همراهی خیرین و یاوران نیازمندان در رواق دارالهدایه حرم مطهر رضوی (ع) برای سالمندان تحت حمایت برگزار شد.