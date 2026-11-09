مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گیلان از سفیدپوش شدن برخی از محور‌های گیلان خبر داد و از رانندگان خواست حتما زنجیرچرخ به همراه داشته باشند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گیلان گفت: بارش خفیف برف در محور سیاهکل – دیلمان سبب سفیدپوش شدن این محور شده است.

فریبرز مرادی افزود: در محور اسالم - خلخال ۵ سانتیمتر و محور پونل - خلخال ۱۰ سانتیمتر برف بر زمین نشسته است.

وی با بیان اینکه در ارتفاعات املش مخلوط برف و باران می‌بارد گفت: ارتفاعات رودسر و محور آستارا-اردبیل سفیدپوش شده است.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گیلان درخصوص وضعیت محور‌های مرزی استان هم گفت: در گردنه الماس در محور اسالم-خلخال، زندانه در محور پونل-خلخال و گردنه حیران در محور آستارا-اردبیل بارش خفیف برف داریم و رانندگان لازم است زنجیر چرخ به همراه داشته باشند.

فریبرز مرادی با بیان اینکه بارش باران در سایر محور‌های مواصلاتی استان ادامه دارد گفت: در حال حاضر همه محور‌های استان باز است و تردد در آنها جریان دارد.

وی خطاب به رانندگان و مسافران گفت: برای تردد در جاده‌های برفگیر و راه‌های کوهستانی حتما زنجیر چرخ و تجهیزات زمستانی به همراه داشته باشند.

همچنین شماره تلفن ۱۴۱ مرکز مدیریت راه‌های استان گیلان بصورت ۲۴ ساعته آماده پاسخگویی به سوالات مردم در خصوص وضعیت جوی و ترافیکی کلیه محور‌های مواصلاتی استان گیلان و محور‌های ارتباطی استان‌های همجوار است.