به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی، سیدجواد ایلالی، دادستان عمومی و انقلاب بجنورد ، از اجرای طرح ساماندهی بایگانی موقت و تعیین تکلیف بیش از ۳ هزار فقره پرونده در دادسرا‌های استان خبر داد.

وی با اشاره به چالش انباشت پرونده‌ها در بایگانی موقت افزود: در راستای اجرای سند تحول و تعالی قوه قضائیه و با هدف ساماندهی وضعیت پرونده‌های بایگانی موقت، بیش از ۳ هزار فقره پرونده مورد بررسی و تعیین تکلیف قرار گرفت که حدود دو سوم آن مربوط به دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان بود.

ایلالی با اشاره به نقش نظارتی و پیگیری‌های رئیس‌کل دادگستری استان در تسریع اجرای این طرح افزود: پس از بازدید میدانی اخیر مسلم محمدیاران، رئیس‌کل دادگستری استان خراسان شمالی، از دادسرای مرکز استان و صدور دستور‌های مؤکد و ویژه در این خصوص، روند اجرای طرح با جدیت و شتاب بیشتری دنبال شد.

دادستان شهرستان بجنورد تلاش شبانه‌روزی همکاران قضایی و اداری را عامل اصلی تحقق این اقدام دانست و تصریح کرد: با همت مجموعه همکاران، بخش قابل توجهی از پرونده‌های انباشته‌شده تعیین تکلیف و ساماندهی شد.

ایلالی در ادامه از تداوم این روند در سایر حوزه‌های قضایی استان خبر داد و گفت: ساماندهی پرونده‌های بایگانی موقت در دادسرا‌های شهرستان‌ها نیز با پیگیری‌های لازم در دستور کار قرار دارد و به‌زودی تعیین تکلیف خواهد شد.

وی تأکیدکرد: در روز‌های آینده، پس از تکمیل مراحل اجرایی، پایان قطعی طرح ساماندهی بایگانی موقت پرونده‌ها را اعلام خواهیم کرد.