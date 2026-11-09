برگزاری بیش از ۶۰۰ برنامه فرهنگی، ترویجی و آموزشی و طرح خرید کتاب از کتاب‌فروشی‌های استان با ۲۰ درصد تخفیف، به عنوان بخشی از برنامه‌های هفته کتاب سی‌وچهارم در استان خراسان جنوبی درنظر گرفته شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، هفته کتاب سی‌وچهارم در استان خراسان جنوبی با بیش از ۶۰۰ برنامه فرهنگی، ترویجی و آموزشی و با مشارکت دستگاه‌ها و مجموعه‌های مختلف فرهنگی استان برگزار می‌شود.

این برنامه‌ها با هدف ترویج فرهنگ مطالعه، توسعه کتاب‌خوانی، حمایت از فعالان حوزه نشر استان و افزایش دسترسی عمومی به کتاب برای تحقق شعار هفته کتاب سی‌وچهارم «با کتاب گفت‌و‌گو کنیم» میان تمام اقشار جامعه استان مدون شده است.

برنامه‌های هفته کتاب سی‌وچهارم در استان خراسان جنوبی با دیدار با نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه بیرجند، غبارروبی مزار مطهر شهدا و تجدید پیمان با آرمان‌های شهدا آغاز می‌شود.

طرح خرید کتاب از کتاب‌فروشی‌های استان خراسان جنوبی با ۲۰ درصد تخفیف نیز در بازه زمانی ۲۳ تا ۲۹ آبان درنظر گرفته شده است. این طرح برای حمایت از کتاب‌فروشان و ناشران استان و ترویج خرید کتاب در میان شهروندان تدوین شده است. بازدید از کتاب‌فروشی‌ها و کتابخانه‌های استان خراسان جنوبی و قدردانی از فعالان این حوزه، برگزاری نمایشگاه کتاب و رونمایی از کتاب‌های تازه منتشرشده استان نیز در سی‌وچهارمین دوره هفته کتاب انجام می‌شود.

نواختن زنگ کتاب در مدارس استان و برگزاری مسابقات کتاب‌خوانی از دیگر برنامه‌های هفته کتاب سی‌وچهارم در استان خراسان جنوبی است.

افتتاح ایستگاه مطالعه، نشست با نویسنده و نقد کتاب در هنرستان هنر‌های زیبا و بازدید از مرکز نگهداری کودکان بی‌سرپرست بهزیستی همراه با اهدای کتاب نیز از دیگر برنامه‌های هفته کتاب سی‌وچهارم در استان خراسان جنوبی است.

در هفته کتاب سی‌وچهارم، مراسم محوری هفته کتاب با حضور دستگاه‌های فرهنگی و مجموعه‌های فعال در عرصه کتاب و کتاب‌خوانی استان خراسان جنوبی برگزار می‌شود و در آن از فعالان و خادمان این عرصه تجلیل خواهد شد.

سی‌وچهارمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران با شعار «با کتاب گفت‌و‌گو کنیم» از بیست‌وسوم تا سی‌ام آبان (۱۴۰۵) در سراسر کشور برگزار می‌شود.