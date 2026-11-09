سخنگوی وزارت خارجه چین گفت: تداوم درگیری آمریکا و ایران به سود هیچ‌یک از طرف‌ها نیست و اعلام کرد : ادامه جنگ نه در راستای منافع طرف‌های درگیر است و نه با منافع جامعه بین‌المللی همخوانی دارد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از پکن، سخنگوی وزارت خارجه چین گفت: تداوم درگیری آمریکا و ایران به سود هیچ‌یک از طرف‌ها نیست.

سخنگوی وزارت امور خارجه چین با تأکید بر ضرورت پایان دادن به درگیری میان آمریکا و ایران، اعلام کرد ادامه جنگ نه در راستای منافع طرف‌های درگیر است و نه با منافع جامعه بین‌المللی همخوانی دارد.

گو جیاکان روز دوشنبه در نشست خبری وزارت امور خارجه چین در پاسخ به پرسشی درباره گزارش‌ها مبنی بر درخواست دولت دونالد ترامپ از پکن برای کمک به پایان دادن به جنگ با ایران گفت: تداوم درگیری میان آمریکا و ایران به سود هیچ یک از طرف‌ها نیست و جامعه بین‌المللی نیز از ادامه این وضعیت منتفع نخواهد شد.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی چین با تأکید بر ضرورت بازگشت طرف‌های درگیر به مسیر دیپلماسی تصریح کرد: طرف‌های ذی‌ربط باید به راه‌حل صلح‌آمیز پایبند باشند، اختلافات خود را از طریق گفت‌و‌گو و مذاکره حل‌وفصل کنند و برای بازگرداندن هر چه سریع‌تر صلح و ثبات به منطقه خلیج فارس تلاش کنند.

این موضع‌گیری در شرایطی مطرح می‌شود که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا از سفر قریب‌الوقوع خود به چین و احتمال گفت‌و‌گو با رهبران چین و روسیه درباره جنگ ایران خبر داده است.

ترامپ روز یکشنبه اعلام کرد در اجلاس سران مجمع همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه که قرار است ۲۷ و ۲۸ آبان در شهر شنژن چین برگزار شود احتمالاً با شی جین‌پینگ رئیس‌جمهور چین و ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه دیدار خواهد کرد.

وی با اشاره به موضوعات احتمالی این دیدار گفت: علاوه بر موضوع خلع سلاح هسته‌ای تلاش برای پایان دادن به جنگ ایران نیز از جمله موضوعاتی است که درباره آن گفت‌و‌گو خواهد شد.

بر اساس اظهارات ترامپ، احتمال برگزاری دیداری سه‌جانبه میان رهبران آمریکا، چین و روسیه نیز مطرح است؛ هر چند هنوز جزئیات و چارچوب قطعی چنین نشستی اعلام نشده است.

تأکید امروز وزارت خارجه چین بر حل‌وفصل اختلافات از مسیر مذاکره نیز نشان می‌دهد پکن همچنان بر ضرورت بازگشت به راهکار‌های سیاسی و جلوگیری از گسترش بحران در منطقه تأکید دارد.