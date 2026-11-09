رئیس مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از پیوستن ایران به ۱۱ معاهده بین المللی سازمان جهانی مالکیت فکری خبر داد.

سیامک اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما؛ افزود: روزانه ۴۴۰ پرونده برای علائم تجاری به مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارجاع می‌شود که ۲۷ درصد این پرونده منتهی به ثبت قطعی می‌شود.

اسلامی گفت: در حوزه اختراعات به طور میانگین روزانه ۴۰ پرونده وارده داریم که حدود ۴۵ درصد به ثبت قطعی می‌رسد و در حوزه صنعتی هم به طور میانگین روزانه ۲۵ پرونده ارجاعی داریم که حدود ۱۵۲ درصد این پرونده‌ها ثبت قطعی می‌شود.

اسلامی درباره تاخیر در ثبت برخی علائم تجاری گفت: در حوزه علائم تجاری هیچ بن بستی وجود ندارد.

وی در ادامه افزود: در طول جنگ رمضان هم تاخیری در ثبت علائم تجاری نداشتیم و در این دوره حتی پرونده‌های این بخش ۳۰ درصد افزایش داشت.

اسلامی درباره تاثیر همفکری و تعامل با سازمان جهانی مالکیت فکری یا همان (وایپو)، گفت: سازمان جهانی مالکیت فکری یا وایپو یکی از آژانس‌های تخصصی سازمان ملل است و رابطه ما با این سازمان، رابطه فرایندی و اجرایی است و ایران به ۱۱ معاهده بین المللی ثبت مالکیت فکری ملحق شده مثل معاهده مادرید در حوزه ثبت بین المللی علائم تجاری و معاهده (pct) برای ثبت بین المللی اختراعات که کمک می‌کند کشور ما در عرصه بین الملل توسعه پیدا کند.