قائم‌شهر در هفت ماه امسال با سازش در ۳ هزار و ۴۰۰ پرونده حقوقی و ۲ هزار و ۱۰۰ پرونده کیفری، رتبه دوم مازندران را در این حوزه کسب کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، رئیس دادگستری قائم‌شهر از منجر شدن ۵ هزار و ۵۰۰ پرونده حقوقی و کیفری به صلح و سازش در این شهرستان طی هفت ماه امسال خبر داد و گفت: قائم‌شهر رتبه دوم مازندران را در شاخص صلح و سازش کسب کرده است.

محمدابراهیم یعقوبی در نشست خبری به مناسبت ۱۸ آبان، روز بزرگداشت شورای حل اختلاف، گفت: از مجموع ۴ هزار و ۹۰۰ پرونده حقوقی وارده به دادگستری قائم‌شهر، ۳ هزار و ۴۰۰ پرونده، معادل ۷۱ درصد، به صلح و سازش منجر شد.

وی افزود: همچنین از ۳ هزار و ۵۰۰ پرونده کیفری وارده به مجموعه قضایی شهرستان، ۲ هزار و ۱۰۰ پرونده، معادل ۶۰ درصد، طی هفت ماه امسال با سازش طرفین همراه بود.

رئیس دادگستری قائم‌شهر با اشاره به ارتقای جایگاه این شهرستان از رتبه چهارم به دوم استان در شاخص صلح و سازش گفت: فعالیت ۱۲ شورای حل اختلاف، ۱۱ صلح‌یار، پنج میانجی‌گر و همیاران صلح در ادارات و نهاد‌ها در تحقق این جایگاه مؤثر بوده است.

یعقوبی ترویج فرهنگ صلح و سازش را عاملی برای کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی دانست و افزود: سازش میان طرفین دعوا، علاوه بر پایان دادن به اختلاف، می‌تواند از گسترش نزاع‌های بعدی جلوگیری کند و فرصت بیشتری برای رسیدگی دقیق‌تر قضات به پرونده‌ها فراهم آورد.

وی همچنین از کسب رتبه نخست قائم‌شهر در میان شهر‌های بزرگ و نیمه‌بزرگ مازندران در شاخص‌های فناوری و تحول قضایی خبر داد و گفت: اتقان آرا، تشکیل پرونده‌های بدون کاغذ و ابلاغ الکترونیکی از جمله شاخص‌های ارزیابی در این حوزه است.

رئیس دادگستری قائم‌شهر با قدردانی از همکاری رسانه‌ها و دستگاه‌هایی همچون شهرداری‌ها، آموزش و پرورش و اصناف در ترویج فرهنگ صلح و سازش، بر ضرورت مشارکت بیشتر نهاد‌ها برای گسترش این فرهنگ و افزایش رضایتمندی عمومی تأکید کرد.