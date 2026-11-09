به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجت الاسلام والمسلمین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، در پیامی با تسلیت درگذشت استاد کورش زارعی، هنرمند متعهد عرصه هنر‌های نمایشی، سینما و تلویزیون، از نقش‌آفرینی ماندگار او در سریال قرآنی «یوسف پیامبر (ع)» و تلاش‌های اثرگذارش در احیای تئاتر مردمی، آیینی و موکب‌های نمایشی اربعین تجلیل کرد.

متن پیام به این شرح است:

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم«الَّذِینَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ»

ارتحال هنرمند متعهد، مؤمن و خستگی‌ناپذیر عرصه هنر‌های نمایشی، سینما و تلویزیون کشور، زنده‌یاد استاد کورش زارعی، موجب تأسف و تأثر عمیق گردید.در منظومه حکمت اسلامی، هنر ساحت تجلی حقیقت و رسانه‌ای برای بیداری فطرت‌ها و تعمیق معارف توحیدی است؛ و این هنرمند رحیل از نمونه‌های کم‌نظیر ایستادگی پای باور‌های الهی و پیوند تخصص هنری با سلوک ایمانی بود.

کارنامه درخشان او، چه در درخشش ماندگار نقش «لاوی» در سریال قرآنی یوسف پیامبر (ع) و چه در احیای جریان تئاتر مردمی، آیینی و موکب‌های نمایشی اربعین، یادگار‌هایی پایدار و باقیات‌الصالحاتی ارزشمند از هنری قدسی و رسالت‌مدار است.

تقارن غروب حیات این هنرمند ولایت‌مدار با ایام شهادت حضرت انسیةالحوراء، فاطمه زهرا (سلام‌الله‌علیها)، امید آن دارد که این خادم بااخلاص فرهنگ اهل‌بیت، بر خوان کرامت بانوی دو عالم و در زمره مهمانان ضیافت فاطمی (س) مأوا گیرد.

این ضایعه اندوه‌بار را به محضر رهبر معظم انقلاب، خانواده مکرّم، شاگردان و جامعه فرهنگ و هنر کشور تسلیت عرض نموده، از درگاه خداوند رحمان برای آن فقید سعید، رحمت واسعه و حشر با صدیقه طاهره (س) و برای جمیع بازماندگان، صبر و اجر مسألت می‌نمایم

.عبدالحسین خسروپناه

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی