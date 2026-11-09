فرمانده انتظامی تالش از رفع تصرف ۲۰ هزار و ۴۰۰ مترمربع زمین ملی و دستگیری ۷ متصرف در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ عباس حقیقی‌نیا گفت: در پی گزارش تصرف غیرقانونی زمین‌های ملی در شهرستان تالش، مأموران با هماهنگی قضائی و همراهی کارشناسان منابع طبیعی به محل مورد نظر اعزام شدند.

وی افزود: بررسی‌ها نشان داد افراد سودجو ۲۰ هزار و ۴۰۰ مترمربع زمین ملی را با سیم‌خاردار و فنس محصور کرده بودند که با حکم قضائی، همه آثار تصرف جمع‌آوری و این قطعه زمین رفع تصرف شد.

فرمانده انتظامی تالش از معرفی ۷ متهم این پرونده به مرجع قضائی خبر داد و گفت:

کارشناسان اعلام کردند چنین زمینی در منطقه بیش از ۲۴۴ میلیارد ریال خرید و فروش می‌شود.