دو زمین چمن مصنوعی با مشارکت خیرین، به مساحت هزار مترمربع و اعتباری افزون بر ۲۸ میلیارد ریال، در مدارس شاهد و معارف شهرکرد به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز چهارمحال و بختیاری، معاون تربیت‌بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش استان گفت: این زمین‌ها با مساحت هزار مترمربع و اعتباری افزون بر ۲۸ میلیارد ریال احداث شده است.

اسدی افزود: ایجاد و تجهیز فضا‌های ورزشی استاندارد در مدارس، نقش مؤثری در افزایش نشاط و شادابی دانش‌آموزان، ترویج فرهنگ ورزش و ارتقای سلامت جسمی و روانی آنان دارد.