رئیس قوه قضاییه با صدور پیامی، درگذشت کوروش زارعی، هنرمند متعهد و از برجستگان عرصه تئاتر، سینما و تلویزیون را به جامعه هنری کشور، دوستداران او و خانواده‌اش تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، متن این پیام به شرح ذیل است: درگذشت هنرمند متعهد، مکتبی و ولایتمدار مرحوم آقای کوروش زارعی رحمة‌الله‌علیه از برجستگان عرصه‌ی تئاتر، سینما و تلویزیون را به جامعه‌ی هنری کشور و به همه‌ی دوستداران ایشان و بالاخص به خانواده‌ی گرامی‌اش تسلیت می‌گویم.



حجت الاسلام و المسلین محسنی اژه ای تاکید کرد مرحوم زارعی که پرورش یافته‌ی خاک پاک میناب بود، قریحه‌ی خدادادی خویش را در خدمت آرمان‌های اصیل انسانی و ارزش‌های الهی قرار داد. کارنامه‌ی درخشان آن فقید سعید، گواهی صادق بر تلاشی مستمر، بی‌دریغ و برخاسته از تعهد مکتبی است؛ هنرمندی که عرصه‌ی هنر مادر یعنی تئاتر را به حوزه‌ای برای ترویج معارف اهل‌بیت (ع)، روایت جان‌سوز عاشورا و تبیین قصص انبیای الهی بدل ساخت.