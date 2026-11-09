نخستین صندوق تخصصی پژوهش و فناوری توسعه کشاورزی و گردشگری با هدف حمایت از طرح‌های نوآورانه و تجاری‌سازی فناوری، فعالیت خود را آغاز می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، مجوز فعالیت نخستین صندوق پژوهش و فناوری توسعه کشاورزی و گردشگری کشور با سرمایه ثبتی اولیه هزار میلیارد ریال و مشارکت سهامداران دولتی و خصوصی صادر شد.

سید جعفر هاشمی مدیرعامل این صندوق گفت: مجوز فعالیت این مجموعه از سوی کارگروه صندوق نوآوری و شکوفایی کشور صادر شده و هدف از راه‌اندازی آن، ایجاد زیرساخت تخصصی تأمین مالی نوآوری و حمایت از شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان در حوزه‌های کشاورزی و گردشگری است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های استان‌های شمالی در این دو بخش اقتصادی افزود: اراضی حاصلخیز، منابع آبی، تنوع فرهنگی و غذایی، جاذبه‌های طبیعی و اقلیمی و برخورداری از دانشگاه‌های تخصصی و نیروی انسانی توانمند، زمینه مناسبی برای توسعه کشاورزی و گردشگری فراهم کرده است.

مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری توسعه کشاورزی و گردشگری، تسهیل دسترسی شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان به منابع معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و صندوق نوآوری و شکوفایی، مشارکت در طرح‌های نوآورانه، توسعه سرمایه‌گذاری خطرپذیر و حمایت از تجاری‌سازی فناوری را از رویکرد‌های این مجموعه برشمرد.

هاشمی درباره اولویت‌های بخش کشاورزی گفت: حرکت به سمت کشاورزی فناوری‌پایه، هوشمندسازی زنجیره تولید، افزایش بهره‌وری منابع آب و خاک، توسعه فناوری‌های نوین تولید و فرآوری و توجه به انرژی و بیوانرژی از محور‌های فعالیت صندوق است.

وی توسعه کسب‌وکار‌های نوآور، بهره‌گیری از فناوری‌های دیجیتال، ارتقای خدمات گردشگری و تکمیل زنجیره ارزش این صنعت را نیز از اولویت‌های صندوق در حوزه گردشگری دانست و افزود: ظرفیت‌های گردشگری شمال کشور فرصت مناسبی برای سرمایه‌گذاری فناورانه و شکل‌گیری مدل‌های نوین کسب‌وکار فراهم کرده است.

مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری توسعه کشاورزی و گردشگری با اشاره به مشارکت سهامداران دولتی و خصوصی گفت: حضور افراد باتجربه در حوزه‌های کشاورزی و گردشگری می‌تواند زمینه پیوند مؤثر سرمایه، دانش تخصصی و تجربه اجرایی را برای شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و حمایت از طرح‌های دارای توجیه اقتصادی فراهم کند.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری همچنین از استقرار دفتر صندوق در مجموعه میزبان بابلسر و مرکز رشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری خبر داد و گفت: این ظرفیت می‌تواند به حمایت بیشتر از مرکز و غرب مازندران و بهره‌گیری از توان علمی، دانشگاهی، اقتصادی و فناورانه استان و تعامل با فعالان زیست‌بوم نوآوری شمال کشور کمک کند.

هاشمی در پایان ابراز امیدواری کرد فعالیت این صندوق با تکمیل زنجیره تأمین مالی نوآوری و تقویت ارتباط میان سرمایه‌گذاران، شرکت‌های دانش‌بنیان، دانشگاه‌ها و فعالان اقتصادی، زمینه کاهش فاصله میان اهمیت اقتصادی کشاورزی و گردشگری و میزان سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها را فراهم کند.