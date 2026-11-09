نتایج نهایی آزمون ورودی دوره تکمیلی تخصصی علوم آزمایشگاهی سال ۱۴۰۵ در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی اعلام شد و از میان ۴۶۵ داوطلب شرکت‌کننده در مرحله کتبی و ۴۰ نفری که به مرحله مصاحبه راه یافتند، در نهایت ۲۰ نفر پذیرفته شدند

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، نتایج نهایی آزمون ورودی دوره تکمیلی تخصصی علوم آزمایشگاهی سال ۱۴۰۵ اعلام شد و پذیرفته‌شدگان می‌توانند برای دیدن نتایج به سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی مراجعه کنند.

نتایج نهایی آزمون ورودی دوره تکمیلی تخصصی علوم آزمایشگاهی سال ۱۴۰۵ در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی اعلام شد و از میان ۴۶۵ داوطلب شرکت‌کننده در مرحله کتبی و ۴۰ نفری که به مرحله مصاحبه راه یافتند، در نهایت ۲۰ نفر پذیرفته شدند.

تمامی پذیرفته‌شدگان لازم است برای اطلاع از نحوه و مراحل ثبت‌نام، به پایگاه اطلاع‌رسانی معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی محل پذیرش خود مراجعه کنند.

عدم مراجعه و ثبت‌نام هر یک از پذیرفته‌شدگان در تاریخ مقرر، به منزله انصراف تلقی می‌شود و در این خصوص اعتراضی پذیرفته نخواهد شد. همچنین اعلام اسامی پذیرفته‌شدگان صرفاً بر اساس گزینش علمی انجام شده و تکمیل سایر مراحل پذیرش بر عهده دانشگاه محل پذیرش است.

پذیرش و ثبت‌نام نهایی داوطلبان منوط به تأیید دانشگاه محل پذیرش، از جمله بررسی مدارک مربوط به سهمیه، مطابقت رشته تحصیلی و وضعیت فراغت از تحصیل داوطلبان است. در صورت احراز نشدن شرایط پذیرش بر اساس قوانین و مقررات، قبولی داوطلب لغو خواهد شد.

همچنین بر اساس ضوابط اعلام‌شده، در صورت اثبات عدم صحت مدارک ارسالی یا احراز هرگونه تقلب و تخلف در مراحل آزمون، حتی در طول دوره تحصیل، از ادامه تحصیل داوطلب جلوگیری و مطابق مقررات با موضوع برخورد خواهد شد.

آزمون ورودی دوره تکمیلی تخصصی علوم آزمایشگاهی سال ۱۴۰۵ در دو مرحله کتبی و مصاحبه برگزار شد. مرحله کتبی این آزمون روز پنجشنبه ۲ مهرماه با حضور ۴۶۵ داوطلب در ۱۱ حوزه امتحانی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور برگزار شد.

پس از بررسی نتایج مرحله کتبی، ۴۰ داوطلب به مرحله دوم راه یافتند و در روز پنجشنبه ۳۰ مهرماه در مرکز مهارت‌های بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران مورد مصاحبه و ارزیابی قرار گرفتند.

پذیرش نهایی داوطلبان بر اساس مجموع نمرات آزمون کتبی و مصاحبه، به‌ترتیب با سهم ۶۰ و ۴۰ درصد انجام شده است.