به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فرشید حسینی رئیس اداره هواشناسی فیروزکوه گفت: با توجه به الگو‌های هواشناسی، سامانه بارشی فعال در چند روز اخیر، از امروز شهرستان ما رو ترک خواهد کرد.

وی افزود: با توجه به کوهستانی بودن منطقه و رطوبت بالا در بعضی ساعات مخصوصاً بعداز ظهر احتمال رگبار باران و در ارتفاعات رگبار برف دور از انتظار نیست.

رئیس اداره هواشناسی فیروزکوه بیان کرد: از آخروقت امروز با کاهش محسوس دما رو‌به‌رو خواهیم شد که در شب باتوجه به اینکه سطح جاده‌ها خیس است، احتمال یخ زدگی وجود دارد که این روند تا آخر هفته ادامه دارد.

حسینی افزود: حداقل دما در سرد‌ترین ساعات به ۲ درجه زیر صفر و در چهارشنبه به ۴درجه زیر صفر در ساعات شب خواهد رسید.