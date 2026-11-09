به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، در رویدادی بین‌المللی که با حضور بیش از هزار کارآفرین از کشور‌های عضو بریکس برگزار شد، ۹ مجموعه ایرانی موفق به عبور از پالایه‌های سخت‌گیرانه هیئت داوران بین‌المللی و قرار گرفتن در لیست برگزیدگان شدند.

در این بین، بالاترین امتیاز مربوط به حبیب قایدی اختصاص یافت و در فهرست ۳۹ این رده‌بندی انتخاب شد.

این موفقیت بین‌المللی در حالی برای این فعال اقتصادی برجسته ثبت شده که هلدینگ درویش در سال جاری برای سومین بار به عنوان «تعاونی برتر فراملی» و همچنین «صادرکننده برتر ملی» در سطح کشور مورد تقدیر قرار گرفته است.

جایزه بین‌المللی «۱۰۰ کارآفرین برتر بریکس» (TOP ۱۰۰ BRICS Entrepreneurs) به صورت سالانه به مالکان و بنیان‌گذاران کسب‌وکار‌های موفق و نوآور از کشور‌های عضو این بلوک اقتصادی اعطا می‌شود. ارزیابی طرح‌ها بر اساس معیارهایی، چون سطح نوآوری، پویایی توسعه، مقیاس بازار هدف و ظرفیت رشد انجام می‌شود.

مراسم رسمی اهدای جوایز و معرفی برگزیدگان، ۳ دسامبر ۲۰۲۶ (۱۲ آذر ۱۴۰۵) در شهر مسکو، روسیه و در حاشیه «دومین مجمع تجاری بین‌المللی بریکس+» برگزار خواهد شد. برگزیدگان این رویداد علاوه بر دریافت تندیس و گواهی افتخار، فرصت ارائه طرح‌های خود به سرمایه‌گذاران بین‌المللی و برقراری ارتباطات تجاری پایدار (B۲B) با بزرگان اقتصاد جهان را خواهند داشت.

گفتنی است گروه اقتصادی «بریکس» (BRICS) به عنوان یک سازمان بین‌دولتی مهم، در حال حاضر با عضویت کشور‌های برزیل، روسیه، هند، چین، آفریقای جنوبی، مصر، اتیوپی، امارات متحده عربی و ایران فعالیت دارد و نقش تعیین‌کننده‌ای در هماهنگی سیاست‌های اقتصادی و تجاری میان قدرت‌های نوظهور اقتصادی جهان ایفا می‌کند.