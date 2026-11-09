رئیس مرکز عالی قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با تأکید بر اینکه انتخاب پایتخت قرآن ایران نباید صرفاً بر مبنای وضعیت فعلی شهرها باشد، گفت: این انتخاب با نگاه به ظرفیت‌ها، میزان فاصله تا اهداف قرآنی و توانایی ایجاد یک حرکت فراگیر ملی صورت می‌گیرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجت‌الاسلام والمسلمین حمیدرضا ارباب‌سلیمانی معاون وزیر و رئیس مرکز عالی قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در چهارمین نشست شورای راهبردی طرح ملی انتخاب پایتخت قرآن ایران که امروز دوشنبه ۱۸ آبان ماه برگزار شد با اشاره به اهداف این طرح افزود: نخستین هدف از انتخاب پایتخت قرآن، جریان‌سازی فرهنگی و تقویت هویت دینی در میان اقشار مختلف جامعه است. هدف دوم، جذب و مشارکت حداکثری مخاطبان و علاقه‌مندان و گسترش دامنه فعالیت‌های قرآنی در سطح ملی و هدف سوم نیز ایجاد نشاط اجتماعی و تقویت رقابت سازنده میان استان‌هاست.

به گفته وی برای انتخاب یک شهر به‌عنوان پایتخت قرآن، باید حداقل‌هایی در نظر گرفته شود تا بتوان از این انتخاب در سطح ملی دفاع کرد. به بیان دیگر، اگر شهری از میان شهر‌های متعدد کشور انتخاب می‌شود، باید دلایل و مستندات روشنی برای این تصمیم وجود داشته باشد و مشخص باشد که چرا آن شهر شایستگی این عنوان را پیدا کرده است.

ارباب سلیمانی با تأکید بر ضرورت پرهیز از قضاوت صرف بر اساس وضعیت موجود استان‌ها تصریح کرد: همه استان‌ها از ظرفیت‌های قرآنی برخوردارند، اما باید بررسی کنیم هر استان متناسب با امکانات، شرایط و اقتضائات خود تا چه اندازه در مسیر تحقق اهداف قرآنی پیش رفته است. حتی اگر استانی مانند خراسان رضوی در برخی حوزه‌های قرآنی از جایگاه و پیشرفت قابل توجهی برخوردار باشد، این موضوع به معنای رسیدن آن به نقطه مطلوب و پایان مسیر نیست.

وی ادامه داد: در حوزه قرآن کریم، نهج‌البلاغه و صحیفه سجادیه هر اندازه فعالیت کنیم، باز هم تا رسیدن به مقصد فاصله داریم. نباید به وضعیت موجود دل خوش کنیم و صرفاً به مسیری که طی شده است بیندیشیم؛ بلکه باید همواره به مسیر باقی‌مانده و ظرفیت‌هایی که هنوز به فعلیت نرسیده‌اند، توجه داشته باشیم.

رئیس مرکز عالی قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای تبیین این موضوع به وضعیت فعالیت‌های قرآنی در مشهد مقدس اشاره کرد و گفت: با وجود جایگاه ویژه مشهد و حضور بارگاه ملکوتی امام رضا (ع)، همچنان ظرفیت‌های فراوانی برای گسترش فعالیت‌های قرآنی در این شهر وجود دارد. بار‌ها در سفر به مشهد، از فعالان مساجد پرسیده‌ام که آیا در مسجد شما هر شب حتی یک آیه از قرآن کریم تفسیر می‌شود؟ واقعیت این است که در بسیاری از مساجد، با وجود قرار گرفتن در جوار حرم مطهر رضوی، چنین برنامه مستمری وجود ندارد.

وی افزود: به اعتقاد من، زمانی می‌توان از بلوغ قرآنی مساجد مشهد سخن گفت که تفسیر قرآن کریم در تک‌تک مساجد این شهر به یک جریان مستمر تبدیل شده باشد. ممکن است در برخی مؤسسات قرآنی فعالیت‌های تخصصی و ویژه‌ای انجام شود، اما باید دید آیا این فعالیت‌ها به اندازه‌ای فراگیر هستند که همه مردم را دربر بگیرند یا همچنان به گروه محدودی از مخاطبان اختصاص دارند.

ارباب سلیمانی با تأکید بر اینکه ارزیابی شهر‌ها باید متناسب با ظرفیت‌ها و مأموریت‌های واقعی آنها صورت گیرد، بیان کرد: نباید تصور کنیم استانی به نقطه پایانی فعالیت‌های قرآنی رسیده است. باید ببینیم هر استان با توجه به امکانات و شرایط خود، تا چه میزان توانسته است مأموریتش را در قبال قرآن کریم و اهل‌بیت (ع) به انجام برساند. از آنجا که قرآن به ذات اقدس الهی متصل است، مسیر خدمت به قرآن نیز پایانی ندارد و هر اندازه در این زمینه تلاش کنیم، همچنان ظرفیت‌های تازه‌ای برای فعالیت وجود خواهد داشت.

وی با اشاره به ضرورت توجه به اولویت‌های واقعی فعالیت‌های قرآنی اظهار کرد: چندی پیش به یکی از امامزادگان رفتم که برای زیباسازی و ظواهر آن هزینه زیادی شده بود. از مسئولان آن مجموعه پرسیدم آیا در این مکان نشست تلاوت قرآن یا برنامه‌ای با حضور چهره‌ها و فعالان قرآنی برگزار می‌شود؟ پاسخ منفی بود. این پرسش را مطرح کردم که اگر خود صاحب این بقعه در قید حیات بود اولویت او انجام چنین هزینه‌هایی برای ظواهر بود یا ترویج و توسعه فعالیت‌های قرآنی؟

معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: نباید آن‌قدر به ظواهر و اقدامات جانبی توجه کنیم که از اصل مأموریت خود غافل شویم. مأموریت اصلی ما ترویج قرآن کریم و گسترش فرهنگ قرآنی است و ارزیابی ظرفیت شهر‌ها نیز باید با چنین نگاهی انجام شود.

ارباب سلیمانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت همراهی مسئولان استانی در اجرای طرح ملی انتخاب پایتخت قرآن ایران گفت: در جریان پیگیری‌های انجام‌شده، استانداران برخی استان‌ها پیگیری و علاقه‌مندی قابل توجهی نسبت به این موضوع نشان داده‌اند. برای نمونه، استاندار قم تماس‌های متعددی داشت و آمادگی خود را برای تأمین امکانات و حمایت از مجموعه‌های مرتبط با این طرح اعلام کرد. استاندار اصفهان نیز تماس گرفت و درباره ظرفیت‌های استان برای این موضوع گفت‌و‌گو کرد.

وی ادامه داد: در مقابل، از سوی برخی استان‌های دیگر، از جمله خراسان رضوی و سیستان و بلوچستان، پیگیری مشابهی صورت نگرفت. البته منظور این نیست که صرف تماس گرفتن یا پیگیری مسئولان، امتیاز مستقلی برای یک استان محسوب شود؛ بلکه این موضوع می‌تواند نشانه‌ای از میزان حساسیت، همراهی و انسجام مدیریتی در استان باشد و در ارزیابی امکان اجرای موفق طرح مورد توجه قرار گیرد.

رئیس مرکز عالی قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با تأکید بر نقش هماهنگی میان مدیران استانی تصریح کرد: گاهی ممکن است در یک استان، میان استاندار و نماینده ولی‌فقیه یا سایر مسئولان ارشد، هماهنگی و ارتباط لازم وجود نداشته باشد. طبیعی است که در چنین شرایطی، شکل‌گیری حرکت‌های مشترک و فراگیر با دشواری مواجه شود. اجرای طرح پایتخت قرآن نیازمند انسجام و همراهی همه بخش‌های استان است.