رئیس سندیکای صنعت برق ایران با اشاره به مطالبات حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی بخش خصوصی از صنعت برق گفت: ۷۰ درصد این مطالبات مربوط به فروش برق و مابقی مربوط به پیمانکاران اجرایی، تأمین‌کنندگان و فروشندگان تجهیزات صنعت برق است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ محمدهادی فقیه‌زاده، رئیس سندیکای صنعت برق ایران در بیست‌وششمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت برق با اشاره به مطالبات بخش خصوصی از صنعت برق گفت: این مطالبات ماهیت‌های متفاوتی دارد و بخشی از آن ارزی و بخشی ریالی است که با متغیر‌های مختلفی همراه است.

وی افزود: مجموع مطالبات بخش خصوصی حدود ۵۰۰ همت است که ۷۰ درصد آن به فروش برق اختصاص دارد و بخش دیگر مربوط به مطالبات پیمانکاران اجرایی، تأمین‌کنندگان و فروشندگان صنعت برق است.

فقیه‌زاده با تأکید بر ضرورت توجه به جایگاه برق به‌عنوان یک کالای اساسی گفت: باید همان اهمیتی که برای تأمین سایر کالا‌های اساسی قائل هستیم، برای برق در نظر گرفته شود. اگر قرار است نرخ‌ها در صنعت برق به‌گونه‌ای تعیین شود که تنوع و پایداری فعالیت‌های این صنعت حفظ شود، باید جراحی اقتصادی در صنعت برق صورت بگیرد.

وی تأمین ارز مورد نیاز صنعت برق را از اولویت‌های اصلی دانست و تصریح کرد: تأمین ارز باید در اولویت قرار گیرد و اختیار آن در وزارت نیرو باشد؛ چرا که ارز مورد نیاز، یکی از اصلی‌ترین نهاده‌های ورودی صنعت برق است و باید در اختیار و کنترل وزارت نیرو قرار گیرد.

ضرورت بازنگری در نقش دولت و بخش خصوصی

در ادامه این نشست، مهدی مسایلی، دبیر سندیکای صنعت برق ایران با اشاره به ضرورت بازنگری در نقش دولت و بخش خصوصی گفت: برای حل مسائل صنعت برق باید نگاه جدیدی به نقش دولت و بخش خصوصی داشته باشیم و در تدوین برنامه‌های این بخش، علاوه بر دولت از نظرات و ظرفیت‌های بخش خصوصی استفاده شود.

وی افزود: یکی از اقدامات عملیاتی ضروری، پرداخت بدهی‌های وزارت نیرو به فعالان صنعت برق است؛ به‌طوری‌که میزان بدهی وزارت نیرو به بخش خصوصی تا پایان سال ۱۴۰۴ به حدود ۴۵۰ همت رسیده است.

مسایلی با اشاره به مشکلات وصول مطالبات صنعت برق گفت: وزارت نیرو با مجموعه‌ای از مسائل از جمله پرداخت نشدن قبوض برق از سوی برخی مشترکان روبروست و در شرایطی که دستگاه‌های مختلف درباره برق تصمیم‌گیری می‌کنند، اگر پذیرفته‌ایم وزارت نیرو سیاست‌گذار این بخش است، باید اجازه دهیم این وزارتخانه خودش درباره صنعت برق تصمیم بگیرد.

دبیر سندیکای صنعت برق ایران با تأکید بر نقش بخش خصوصی در زنجیره تأمین برق کشور گفت: فعالان بخش خصوصی سربازان خط مقدم کشور هستند و زنجیره تأمین برق از وزارت نیرو تا فعالان بخش خصوصی امتداد دارد؛ بنابراین نباید دخالت‌های قانون‌گذار در این حوزه بیش از شرایط فعلی شود.