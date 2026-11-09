طرح پژوهشی دانش آموز استان چهارمحال و بختیاری به مرحله نهایی بیست‌ و هشتمین جشنواره جوان خوارزمی راه یافت.

راهیابی دانش‌آموز چهارمحال و بختیاری به جشنواره جوان خوارزمی

راهیابی دانش‌آموز چهارمحال و بختیاری به جشنواره جوان خوارزمی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر کل آموزش و پرورش استان گفت: یاسمین آذر با ارائه طرح پژوهشی خود به مرحله نهایی جشنواره جوان خوارزمی راه یافت.

خدادادی افزود: جشنواره جوان خوارزمی از معتبرترین رویداد‌های علمی و پژوهشی کشور در حوزه دانش‌آموزی است که هر ساله با هدف شناسایی، هدایت و حمایت از استعداد‌های برتر، ترویج روحیه پژوهشگری و خلاقیت و ایجاد زمینه برای پرورش ایده‌های نوآورانه دانش‌آموزان برگزار می‌شود.