جاده امامزاده داوود در محدوده سولقان شهرداری منطقه۵، که به‌دلیل آسیب‌دیدگی بخشی از مسیر و ایجاد حفره‌ای حدود ۳ متری مسدود شده بود، پس از انجام عملیات ترمیم و ایمن‌سازی بازگشایی شد.



وی افزود: با توجه به احتمال بروز حادثه و مخاطرات ناشی از تخریب مسیر، جاده با هماهنگی پلیس راه به‌طور کامل مسدود شد. به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، محمدرضا پوریافر شهردار منطقه۵ گفت:در پی بارش شدید باران طی دو روز گذشته و سقوط چند قطعه سنگ به داخل رودخانه، مسیر جریان آب تغییر کرد و در نتیجه شسته شدن شانه خاکی جاده، حفره‌ای به قطر و ارتفاع حدود ۳ متر در این مسیر ایجاد شد.وی افزود: با توجه به احتمال بروز حادثه و مخاطرات ناشی از تخریب مسیر، جاده با هماهنگی پلیس راه به‌طور کامل مسدود شد.

شهردار منطقه۵ گفت: از آنجا که این جاده تنها مسیر اصلی دسترسی به امامزاده داوود محسوب می‌شود و مسیر جایگزین خاکی و کوهستانی آن امکان تردد خودرو‌های سواری را ندارد، عملیات ترمیم با همکاری شهرداری منطقه ۵ و عوامل راهداری در دستور کار قرار گرفت.

وی تصریح کرد: در جریان این عملیات، اقدامات لازم برای خاک‌برداری، ترمیم و بازسازی بخش آسیب‌دیده انجام شد. همچنین با توجه به عبور لوله گاز از محدوده حادثه، تمهیدات ایمنی لازم برای حفاظت از این تأسیسات نیز در نظر گرفته شد. پس از تکمیل عملیات ترمیم و اجرای آسفالت، مسیر بازگشایی شد و تردد خودرو‌ها در جاده امامزاده داوود از سر گرفته شد.