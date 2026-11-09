زن ۳۰ ساله گیلانی که گم شدن وی به پلیس اعلام شده بود، با تلاش و پیگیری‌های تخصصی ماموران پلیس آگاهی گیلان، به کانون خانواده بازگردانده شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ در پی اعلام مفقودی یک زن ۳۰ ساله در شهر لولمان از توابع شهرستان رشت به پلیس آگاهی، رسیدگی به موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران آگاهی گیلان قرار گرفت و با اقدامات پلیسی و پیگیری‌ها، مشخص شد این فرد به دلیل اختلاف خانوادگی، در منزل یکی از بستگانش در خارج از استان حضور دارد.

پس از پیگیری‌های پلیس و انتقال وی به استان، امروز این زن جوان به کانون خانواده اش بازگردانده شد.