دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر خراسان جنوبی از آغاز به کار نرم‌افزار سو با قابلیت ثبت تخلفات و نظارت مستقیم مردم بر عملکرد دستگاه‌ها خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی ؛ دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر خراسان جنوبی، با حضور در برنامه «پرسمان» صدا و سیمای استان گفت: نرم‌افزار «سو» اکنون با ۳۳ دستگاه، ۱۸ مؤلفه، ۱۰۰ زیرمجموعه و ۱۳۱ موضوع متفاوت شروع به کار کرده است و در این نرم‌افزار، تخلفات در هر زمینه‌ای قابل بارگذاری است و تا ۷ روز مدیر مربوطه باید پاسخگو باشد.

حجت‌الاسلام شهریاری افزود: در این نرم افزار مردم و مسئولان بدون واسطه در ارتباط هستند و مطالبه‌گر روند پیگیری را از ابتدا تا انتها رصد می‌کند.

وی گفت: این نرم‌افزار پارسال به‌طور آزمایشی آغاز به کار کرد و بدون اطلاع‌رسانی عمومی، ۱۲۰ گزارش از این طریق دریافت شد و بخش اعظم آنها رسیدگی شده است.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر خراسان جنوبی افزود: در کشور نیز این نرم‌افزار در ۱۰ استان به‌طور رسمی آغاز به کار کرده و افراد می‌توانند در آن ثبت‌نام کنند.

حجت‌الاسلام شهریاری گفت: نظارت بر بازار و کالا‌های اساسی، نانوایی‌ها، موضوعات مربوط به ادارات و دستگاه‌ها، آسیب‌های اجتماعی، آسیب‌های فرهنگی حوزه ورزشی، لباس و پوشاک، تفریحی و گردشگری، مدارس و مراکز آموزشی، فعالان فضای مجازی، مسکن و ساختمان‌سازی، حیطه پزشکی، دانشگاه و مراکز آموزش، بانک‌ها، خدمات شهری، اصناف، محیط زیست، آب و فاضلاب و... مواردی است که برای آنها برنامه تعیین شده است.