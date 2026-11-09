به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرستان بیضا گفت : با هدف تجدید بیعت با مقام معظم رهبری حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در بین دانشجویان، نخستین یادواره شهدای دانشجو و شهید عبدالمجید رستمی از شهدای جنگ رمضان به همت دانشگاه آزاد اسلامی و فرماندهی پادگان شهید آیت الله بهشتی این شهرستان برگزار شد.

روح الله زارع افزود: سخنرانی سردار کوشکی مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان فارس، غبارروبی و ادای احترام به شهدا، برنامه فرهنگی و تقدیر از خانواده‌های شهدا به خصوص شهیدان رستمی و یزدان پناه از شهدای جنگ تحمیلی سوم، استقبال از پیکر پاک شهید گمنام، تقدیر از رزمندگان و جانبازان دوران دفاع مقدس و کارکنان آتش نشانی از دیگر برنامه‌های این یادواره بود.

دانشجوی شهید عبدالمجید رستمی در تجاوز و حملات تروریستی رژیم صهیونی آمریکایی به اتفاق همرزم شهیدش اسماعیل یزدان پناه در دفاع مقدس سوم به شهادت رسید.

شهرستان بیضا در شمال غرب فارس و در فاصله ۳۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.