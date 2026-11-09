مهلت ثبت‌نام تشکل‌های مردم‌نهاد، انجمن‌ها و گروه‌های محلی برای عضویت در کمیته سازمان‌های مردم‌نهاد کارگروه ملی مقابله با بیابان‌زایی، چهارشنبه ۲۰ آبان به پایان می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مهلت ثبت‌نام تشکل‌های مردم‌نهاد، انجمن‌ها و گروه‌های محلی برای عضویت در کمیته سازمان‌های مردم‌نهاد کارگروه ملی مقابله با بیابان‌زایی، چهارشنبه ۲۰ آبان به پایان می‌رسد.

رئیس کمیته سازمان‌های مردم‌نهاد کارگروه ملی مقابله با بیابان‌زایی و نماینده شبکه ملی تشکل‌های محیط‌زیست و منابع طبیعی گفت: این فراخوان با همکاری شبکه ملی و شبکه‌های استانی اطلاع‌رسانی شده و علاقه‌مندان تا فردا فرصت دارند با مراجعه لینک https://survey.porsline.ir/s/qwGloqvx نسبت به تکمیل فرم و ثبت اطلاعات اقدام کنند.

سعید طهماسبیان افزود: رویکرد این دوره از فعالیت کمیته، ایجاد سازوکاری جدی، تخصصی و منسجم برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های اجتماعی، تجربیات میدانی و توان تخصصی تشکل‌های مردم‌نهاد و گروه‌های محلی در مقابله با بیابان‌زایی و مدیریت پایدار سرزمین است.

وی بیان داشت: پذیرش تشکل‌ها صرفاً بر اساس اعلام علاقه‌مندی نبوده و اطلاعات ارائه‌شده شامل سوابق فعالیت، تجربه میدانی و ظرفیت عملی برای همکاری، مورد ارزیابی قرار می‌گیرد تا ترکیبی از نهاد‌های توانمند در پیشبرد برنامه‌ها نقش‌آفرینی کنند.