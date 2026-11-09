فیلم سینمایی «با چشمان بسته ببین»، مستند‌های «آنچه به این خانه رواست»، «از تبار عمار»، «سرعت» و «عجایب سیاره»، امروز از شبکه‌های نمایش و مستند پخش می‌شود.

نگاهی به فیلم و مستند‌های امروز تلویزیون

نگاهی به فیلم و مستند‌های امروز تلویزیون

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شبکه نمایش درپی درگذشت کوروش زارعی، بازیگر و کارگردان تئاتر، سینماد و تلویزیون و از چهره‌های باسابقه هنر‌های نمایشی، با پخش فیلم «با چشمان بسته ببین»، یاد و خاطره این هنرمند ماندگار را گرامی می‌دارد.

فیلم «با چشمان بسته ببین» به کارگردانی جواد مزد آبادی و تهیه کنندگی محمدرضا شفیعی، ساعت ۲۱ پخش می‌شود.

داستان فیلم روز‌هایی از زندگی زوجی را به تصویر می‌کشد که از طریق یک آگهی، به شغلی پر سود دست می‌یابند و همین موضوع زمنیه ساز بروز مسائل بسیاری در زندگی آنها می‌شود.

فریبا نادری، حمید ابراهیمی، علیرضا اوسیوند، زنده یاد کوروش زارعی، حشمت آرمیده و ملیحه نیکجومند از بازیگرانی هستند که در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند.

مستند «آنچه به این خانه رواست» به کارگردانی تورج کلانتری، با نگاهی به اهمیت مساجد، فعالیت‌های فرهنگی و آموزشی در این اماکن، ۱۷:۳۰ از شبکه مستند پخش می‌شود.

مستند «آنچه به این خانه رواست» به اهمیت فعالیت‌های فرهنگی و آموزشی در مساجد می‌پردازد و نقش این اماکن را در شکل‌گیری و گسترش فعالیت‌های فرهنگی و آموزشی بررسی می‌کند.

مستند «از تبار عمار» به زندگی و فعالیت‌های علمی، سیاسی و اجتماعی مرحوم آیت‌الله محسن مجتهد شبستری، از چهره‌های شناخته‌شده تاریخ معاصر جمهوری اسلامی ایران، می‌پردازد.

مستند «از تبار عمار» روایتی از زندگی مرحوم آیت‌الله محسن مجتهد شبستری، فقیه و چهره سیاسی و اجتماعی کشور است و به سوابق علمی و فعالیت‌های ایشان در دوران پیش و پس از انقلاب اسلامی می‌پردازد.

آیت‌الله مجتهد شبستری از شاگردان حضرت امام خمینی (ره) بود و در جریان مبارزات دوران انقلاب و پس از پیروزی انقلاب اسلامی، مسئولیت‌هایی را برعهده داشت و در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی نیز فعالیت کرد.

مستند «از تبار عمار» ساعت ۱۸:۳۰ از شبکه پخش و روز بعد ساعت ۹ بازپخش می شود.

مجموعه مستند «سرعت» به روند دستیابی انسان به سرعت‌های بالا و پیشرفت مرحله‌به‌مرحله در این مسیر می‌پردازد.

مجموعه مستند «سرعت» با نگاهی به تاریخچه پیشرفت انسان در دستیابی به سرعت‌های بالاتر، مراحل مختلف این مسیر و تلاش‌های انجام‌شده برای عبور از محدودیت‌های سرعت را به تصویر می‌کشد.

این مجموعه مستند ساعت ۱۶ از شبکه مستند پخش و روز بعد ساعت ۱۱ تکرار می شود.

مستند «عجایب سیاره» با سفر به وحشی‌ترین زیستگاه‌های زمین، موجودات عجیب و غریب و سازگاری‌های ویژه آنها با محیط زندگی‌شان را به تصویر می‌کشد.

مستند «عجایب سیاره» مخاطبان را به نقاط مختلف و وحشی‌ترین زیستگاه‌های زمین می‌برد تا با گونه‌هایی شگفت‌انگیز و ویژگی‌های منحصر‌به‌فرد آنها برای سازگاری با شرایط محیطی آشنا شوند.

این مستند ساعت ۲۳ از شبکه مستند پخش و روز بعد ساعت ۱۴ تکرار می شود.