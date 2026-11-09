مدیرعامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی از آغاز اجرای پروژه ملی «شفق» با هدف پایان بخشیدن به اختلالات شبکه، افزایش سرعت خدمت‌رسانی و ارتقای امنیت اطلاعات شهروندان خبر داد و اعلام کرد با تکمیل این طرح، همه دفاتر سراسر کشور به شبکه‌ای پایدار، اختصاصی و امن متصل می‌شوند.

اجرای طرح ملی «شفق» برای پایان دادن به قطعی و اختلال سامانه‌های دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

اجرای طرح ملی «شفق» برای پایان دادن به قطعی و اختلال سامانه‌های دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمدرضا سلطانی با اشاره به جزئیات این پروژه راهبردی گفت: پایداری سامانه‌ها و تسریع در ثبت پرونده‌ها از مهم‌ترین مطالبات مردم و مراجع قضایی بوده است؛ از همین رو طرح ملی «شفق» با هدف ارتقای بنیادین زیرساخت ارتباطی و پایداری شبکه در همکاری با اپراتور‌های پیشرو کشور از جمله ایرانسل و مبین‌نت وارد فاز عملیاتی شده است.

انتقال سامانه‌های قضایی از اینترنت عمومی به بستر اختصاصی و امن (APN)

مدیرعامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی با تشریح تحولات فنی این طرح افزود: در قالب طرح شفق، دسترسی به سامانه‌های کلیدی و حیاتی دستگاه قضا، به‌ویژه سامانه سخا، به طور کامل از بستر ناپایدار و آسیب‌پذیر اینترنت عمومی جدا شده و به شبکه اختصاصی و امن (APN) منتقل می‌شود. در این پروژه سراسری، بیش از ۱،۴۰۰ دستگاه مودم اختصاصی به همراه سیم‌کارت‌های امن سازمانی در دفاتر سراسر کشور استقرار می‌یابد و تجهیزات فرسوده ارتباطی با تجهیزات روزآمد جایگزین می‌شوند.

سلطانی گفت: با تفکیک ترافیک داده‌های قضایی از شبکه عمومی وب، نوسانات، افت سرعت یا قطعی‌های متداول اینترنتی دیگر خللی در روند کاری دفاتر ایجاد نخواهد کرد و فرآیند خدمات‌رسانی بدون وقفه انجام خواهد گرفت.

ارتقای امنیت سایبری و کاهش زمان انتظار مراجعان

وی با برشمردن دستاورد‌های محوری طرح شفق افزود:

امنیت سایبری فوق‌العاده: تبادل اطلاعات قضایی در کانال‌های اختصاصی و رمزنگاری‌شده انجام می‌شود و خطرات سایبری موجود در فضای اینترنت عمومی مهار می‌شود.

کاهش شدید قطعی‌ها و نوسانات: فرآیند‌های الکترونیک با تداوم و پایداری کامل اجرا می‌شود و از معطلی مراجعان به دلیل قطعی شبکه جلوگیری خواهد شد.

ثبت سریع پرونده‌ها: تخصیص پهنای باند اختصاصی، روند پذیرش لوایح، دادخواست‌ها، شکایات و استعلامات الکترونیک را سرعت می‌بخشد.

کاهش زمان انتظار شهروندان: سرعت‌گیری فرآیند‌ها موجب تسهیل امور مراجعان و به حداقل رسیدن مدت‌زمان توقف مردم در دفاتر می‌شود.

پوشش ۱۰۰ درصدی همه دفاتر کشور در آینده‌ای نزدیک

سلطانی با تأکید بر سرعت اجرای پروژه افزود: زیرساخت‌های اجرایی این طرح فراهم شده و عملیات استقرار تجهیزات در دفاتر با جدیت در دست انجام است. این پروژه به زودی به بهره‌برداری کامل می‌رسد و در آینده نزدیک، همه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در سراسر نقاط کشور زیر چتر پوشش این شبکه قرار می‌گیرند.